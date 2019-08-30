Роттердам стал местом проведения "Евровидения-2020"

Город Роттердам в Нидерландах выбран местом проведения песенного конкурса "Евровидение-2020". Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса "Евровидение" после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом. Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.

Власти Амстердама решили отказаться от проведения "Евровидения" в 2020 году, поскольку в городе оказались заняты все подходящие площадки. За право провести конкурс боролись Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Напомним, в нынешним году музыкальный конкурс проходил в Израиле. В концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу одержал исполнитель Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте оказался российский певец Сергей Лазарев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина отказалась бы от участия в "Евровидении-2020" в случае победы российского конкурсанта Сергея Лазарева в 2019 году.

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