Власти Амстердама отказались проводить "Евровидение-2020"

Власти Нидерландов отказались от проведения международного конкурса "Евровидение" в следующем году, поскольку не смогли найти подходящее место. Изначально планировалось, что конкурс пройдет на крытой арене Ziggo Dome, но организаторам не удалось согласовать заранее созданный аренды арены.



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Власти не смогли найти нормальной альтернативы Ziggo Dome, поэтому были вынуждены отказаться от принятия "Евровидения-2020". Теперь за право принять конкурс будут бороться Маастрихт, Арнем, Хертогенбос, Утрехт, Роттердам.