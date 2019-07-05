Власти Нидерландов отказались от проведения международного конкурса "Евровидение" в следующем году, поскольку не смогли найти подходящее место. Изначально планировалось, что конкурс пройдет на крытой арене Ziggo Dome, но организаторам не удалось согласовать заранее созданный аренды арены.
Власти не смогли найти нормальной альтернативы Ziggo Dome, поэтому были вынуждены отказаться от принятия "Евровидения-2020". Теперь за право принять конкурс будут бороться Маастрихт, Арнем, Хертогенбос, Утрехт, Роттердам.
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