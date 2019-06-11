Цыганский театр "Ромэн" стал участником Российских культурных сезонов в Женеве

Фестиваль "Российские культурные сезоны" пройдет в Женеве (Швейцария) 14 июня 2019 года. Впервые "Цыганский театр "Ромэн" станет его участником при поддержке Департамента культуры города Москвы.
"Российские культурные сезоны" — традиционный фестиваль русской культуры, в рамках которого проходят художественные выставки, творческие встречи, концерты, спектакли, лекции, литературные чтения.
Впервые на территории Швейцарской Конфедерации этот фестиваль состоялся в 2012 году и вызвал огромный интерес как у наших соотечественников, живущих на территории Швейцарии, так и у коренных швейцарцев. Сейчас мероприятиями фестиваля охвачено восемь стран: Россия, Швейцария, Лихтенштейн, Бельгия, Австрия, Германия, Словения, Франция.
В разные годы гостями и участниками фестиваля "Российские культурные сезоны" были Анатолий Карпов, Владимир Гутенёв, Михаил Шемякин, Юрий Башмет, Ирина Роднина, Марина Зудина, Анатолий Смелянский, Константин Хабенский, Игорь Бутман, Олег Табаков, Иосиф Райхельгауз, Андрис Лиепа, Алекс Долль, Татьяна Вавржина, ансамбль "Казаки России", симфонический оркестр "Новая Россия", солисты Большого театра, оркестр "Солисты Москвы", Московский Художественный театр им. А. П. Чехова, БДТ имени Г. А. Товстоногова, Московский театр "Современник", Московский театр "Школа современной пьесы" и многие другие.
В этом году участником фестиваля впервые станет "Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн", миссия которого — сохранение и развитие цыганского искусства. Специально для этого события театр подготовил программу "Цыгане России".
В программе будет представлен весь спектр самобытной музыкальной культуры русских цыган: народные цыганские песни и пляски, русский романс, произведения современных авторов. Участники программы — признанные мастера и молодые артисты труппы. Режиссер программы — Заслуженный артист России Николай Лекарев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.