ФАС не усмотрела нарушений в переносе Минкультом фильма "Мстители: Финал"

Федеральная антимонопольная служба считает законным перенос премьеры фильма "Мстители: Финал" с 25 на 29 апреля.



В сети продаются билеты на предпоказ фильма «Мстители: Финал» / Новости от 18.04.2019 14:55

Об этом заявил создатель "Telegram-канала "Поворот на Право". Именно он и подал жалобу в ФАС.

Министерство культуры Российской Федерации не нарушало антимонопольное законодательство, заявили в Федеральной антимонопольной службе. По словам сотрудников ведомства, Минкульт якобы предоставил документы с просьбой прокатчика кинокартины "Мстители: Финал" перенести премьеру.