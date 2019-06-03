Федеральная антимонопольная служба считает законным перенос премьеры фильма "Мстители: Финал" с 25 на 29 апреля.
Об этом заявил создатель "Telegram-канала "Поворот на Право". Именно он и подал жалобу в ФАС.
Министерство культуры Российской Федерации не нарушало антимонопольное законодательство, заявили в Федеральной антимонопольной службе. По словам сотрудников ведомства, Минкульт якобы предоставил документы с просьбой прокатчика кинокартины "Мстители: Финал" перенести премьеру.
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