HBO прокомментировало инцидент со стаканом из Starbucks в кадре "Игры престолов"

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO прокомментировала появление в кадре сериала "Игра престолов" фирменного стакана кофейни Starbucks.
Отметим, что стакан, на которой обратили внимание практически все ведущие мировые средства массовой информации, появляется в кадре в четвертой серии восьмого и заключительного сезона телевизионной саги. Он стоит на столе подле героини Дейнерис Таргариен.
Представители HBO решили, что называется, отшутиться. Так, сообщает американское издание The New York Post, они заявили, что латте в кадре оказалось по ошибке.
На самом же деле, добавили представители телевизионной сети, Дейнерис Таргариен заказывала травяной чай.
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