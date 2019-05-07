HBO прокомментировало инцидент со стаканом из Starbucks в кадре "Игры престолов"

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO прокомментировала появление в кадре сериала "Игра престолов" фирменного стакана кофейни Starbucks.

Отметим, что стакан, на которой обратили внимание практически все ведущие мировые средства массовой информации, появляется в кадре в четвертой серии восьмого и заключительного сезона телевизионной саги. Он стоит на столе подле героини Дейнерис Таргариен.

Представители HBO решили, что называется, отшутиться. Так, сообщает американское издание The New York Post, они заявили, что латте в кадре оказалось по ошибке.

На самом же деле, добавили представители телевизионной сети, Дейнерис Таргариен заказывала травяной чай.