Суд Амстердама вернется к вопросу о судьбе скифского золота

В пятилетнюю годовщину Декларации о независимости Крыма и Севастополя Апелляционный суд Амстердама рассмотрит вопрос о принадлежности коллекции скифского золота, на которую претендуют Россия и Украина.

Две тысячи археологических находок из музеев Симферополя, Севастополя, Бахчисарая и Керчи находились в момент воссоединения Крыма с Россией на выставке в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. По окончании выставки крымские музеи рассчитывали вернуть свои экспонаты, но украинский минкульт потребовал отправить их в Киев. Музей Алларда Пирсона не смог определить, кому отдавать золото, и заявил, что будет полагаться на вердикт голландского суда.

В конце 2016 года Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию, рассмотрение которой начнется 11 марта.

Представитель Апелляционного суда Роб ванн Леуэн сообщил ТАСС, что на запланированном заседании стороны изложат свои позиции. Дата вынесения и оглашения вердикта пока неизвестна.

Источник фото: Музей Алларда Пирсона

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