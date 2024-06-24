Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать красивую живую изгородь на даче?
Как приготовить песто из кинзы и миндаля
Страхование домашних питомцев в России: препятствия и возможности
Экспорт пива из ЕС в Россию достиг рекордного уровня
Япония вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов
Киселёва гордится, что в ЕС ввели против неё санкции: "Это повод меня поздравить"
Космический обломок, убивший гигантских мамонтов, обнаружен во льдах Гренландии
Эксперты составили список причин, почему нельзя ездить на высоких оборотах
В Германии медицинское страхование снова подорожает
Внутренние причины проблем с волосами: когда дело не только в уходе

Три заболевания, сигнализирующие о себе через состояние ваших волос

Моя семья » Красота и стиль

Часто, сталкиваясь с проблемами волос, мы сосредотачиваемся на их внешнем восстановлении, забывая, что причины могут крыться глубже — в состоянии внутренних органов. Не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим заболевания и состояния организма, которые могут привести к ухудшению состояния волос.

Три заболевания, сигнализирующие о себе через состояние ваших волос
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Анемия — нехватка железа в организме сразу отражается на волосах. При анемии клеточные функции подавляются, и волосы не получают достаточно питательных веществ, что приводит к их ломкости. Часто женщины меняют уходовые средства, не осознавая, что лечение должно начинаться изнутри.

Проблемы с ЖКТ — в кишечнике происходят ключевые процессы для здоровья всего организма. Нарушения в его работе могут привести к потере блеска волос, их запутыванию и ломкости из-за недостатка питательных веществ. Важно проверять состояние ЖКТ, чтобы исключить серьезные проблемы.

Болезни щитовидной железы — щитовидная железа, вырабатывающая гормоны трийодтиронин и тироксин, играет важную роль во многих процессах, включая рост волос. Даже незначительные нарушения в её работе могут вызвать ломкость и выпадение волос. Регулярная проверка щитовидной железы поможет предотвратить серьезные нарушения её функций.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай
Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай
Последние материалы
Влиятельные азиатские страны стремятся в БРИКС, ослабляя гегемонию США
С 1 июля банки перестанут выдавать кредитки при долговой нагрузке свыше 80%
Четыре вредных элемента, содержащиеся в вашем креме для ухода за лицом
В США объяснили решение повысить цену истребителя B-21
Банановые маффины с семенами конопли: готовим вкусный десерт
NASA запустит “искусственную звезду” на орбиту Земли
ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против России: что ждёт экономику?
Кошки, которые любят людей больше, чем собаки
Мария Погребняк назвала четвёртую беременность чудом
Слон затоптал американку в Замбии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников