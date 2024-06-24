Внутренние причины проблем с волосами: когда дело не только в уходе

Три заболевания, сигнализирующие о себе через состояние ваших волос

Часто, сталкиваясь с проблемами волос, мы сосредотачиваемся на их внешнем восстановлении, забывая, что причины могут крыться глубже — в состоянии внутренних органов. Не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим заболевания и состояния организма, которые могут привести к ухудшению состояния волос.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Анемия — нехватка железа в организме сразу отражается на волосах. При анемии клеточные функции подавляются, и волосы не получают достаточно питательных веществ, что приводит к их ломкости. Часто женщины меняют уходовые средства, не осознавая, что лечение должно начинаться изнутри.

Проблемы с ЖКТ — в кишечнике происходят ключевые процессы для здоровья всего организма. Нарушения в его работе могут привести к потере блеска волос, их запутыванию и ломкости из-за недостатка питательных веществ. Важно проверять состояние ЖКТ, чтобы исключить серьезные проблемы.

Болезни щитовидной железы — щитовидная железа, вырабатывающая гормоны трийодтиронин и тироксин, играет важную роль во многих процессах, включая рост волос. Даже незначительные нарушения в её работе могут вызвать ломкость и выпадение волос. Регулярная проверка щитовидной железы поможет предотвратить серьезные нарушения её функций.