Внутренние причины проблем с волосами: когда дело не только в уходе

Часто, сталкиваясь с проблемами волос, мы сосредотачиваемся на их внешнем восстановлении, забывая, что причины могут крыться глубже — в состоянии внутренних органов. Не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим заболевания и состояния организма, которые могут привести к ухудшению состояния волос.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии