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Алоэ: секрет молодости и здоровья вашей кожи

От гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей

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Алоэ, часто выращиваемое в домашних условиях, обладает множеством полезных свойств. Его мякоть используется для лечения заноз, фурункулов и ожогов. Косметолог Арина Дурова отмечает, что в сочных листьях алоэ содержится до 2002 различных активных соединений, включая витамины, минералы, сахара, энзимы, салициловые кислоты и аминокислоты, которые оказывают положительное влияние на кожу.

От гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Алоэ помогает избавиться от темных пятен на коже благодаря содержащемуся в нем алоэзину. Это вещество осветляет гиперпигментацию, вызванную солнцем, акне или старением. Кроме того, алоэ прекрасно увлажняет кожу благодаря высокому содержанию воды и мукополисахаридов, которые удерживают влагу.

Маска из алоэ также эффективна для ухода за кожей головы: она снимает раздражение, отшелушивает, увлажняет и укрепляет волосяные фолликулы. Алоэ придает волосам гладкость и блеск, удаляя омертвевшие клетки с кожи головы.

Увлажнение кожи с помощью алоэ помогает предотвратить ранние признаки старения, стимулируя выработку гиалуроновой кислоты, коллагеновых и эластиновых волокон. Также алоэ помогает бороться с акне благодаря своим противомикробным и противовоспалительным свойствам, а также наличию салициловых кислот.

Алоэ успокаивает такие кожные заболевания, как экзема и псориаз, благодаря своим противовоспалительным свойствам и способности восстанавливать кожный барьер. Оно также служит антисептиком, действуя против грибков, бактерий и вирусов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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