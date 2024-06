Алоэ: секрет молодости и здоровья вашей кожи

Алоэ, часто выращиваемое в домашних условиях, обладает множеством полезных свойств. Его мякоть используется для лечения заноз, фурункулов и ожогов. Косметолог Арина Дурова отмечает, что в сочных листьях алоэ содержится до 2002 различных активных соединений, включая витамины, минералы, сахара, энзимы, салициловые кислоты и аминокислоты, которые оказывают положительное влияние на кожу.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en