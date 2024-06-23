Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишь четверть россиян оценивают своё жильё как хорошее
Виктория Боня рассказала о причинах расставания с Русланом Гасановым
В Севастополе из-за ракетного удара ВСУ погибли три человека
Экспорт риса в Россию из Китая достиг четырёх тысяч тонн в мае 2024 года
Как осуществляется обеспечение по социальному страхованию?
В России планируют ввести курортный сбор
4 вещи, которые автомобилист должен проверять перед каждым запуском мотора
Тарасова уверена, что Трусова уже закончила с профессиональным спортом
Амарант скроет некрасивый забор
Секреты здоровых волос: как изменить привычки для их укрепления

Какие привычки портят структуру волос

Моя семья » Красота и стиль

Для ухода за волосами мы часто используем качественные шампуни, питательные маски и увлажняющие спреи. Регулярные стрижки стали неотъемлемой частью ухода, а предпочтение натурального цвета волос всегда в тренде. Однако проблема ломкости волос продолжает беспокоить многих. Блогеры регулярно делятся рецептами масок и косметическими средствами, обещая волшебные результаты. Но корень проблемы зачастую кроется в привычках.

Какие привычки портят структуру волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Один из ключевых моментов — недостаток жиров в организме. Многие избегают жиров в питании, считая их врагами фигуры, но полезные жиры необходимы не только для здоровья, но и для красоты волос и кожи. Источники жиров, такие как орехи, семена, растительные масла и авокадо, следует употреблять в достаточном количестве.

Мытье волос перед сном также может негативно сказаться на их состоянии. Во время сна волосы постоянно травмируются, особенно после мытья, когда они находятся в мягком и уязвимом состоянии. Рекомендуется мыть голову утром и естественным образом высыхать волосам.

Вытирание волос полотенцем — еще одна распространенная ошибка. Интенсивное трение и сжатие волос полотенцем может привести к их повреждению и ломкости. Лучше всего дать волосам высохнуть естественным путем или использовать полотенце мягкими похлопывающими движениями.

Использование масел в уходе за волосами требует особого внимания. Маски с маслами могут придать волосам блеск и улучшить их состояние, но следует помнить о мере. Частое применение масляных средств может привести к переувлажнению и потере объема волос.

Также стоит обратить внимание на использование резинок для волос. Тугие резинки могут травмировать волосы, особенно если они натянуты слишком крепко. Рекомендуется выбирать мягкие резинки из атласа или шелка, которые не пережимают волосы и не вызывают их ломкости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Последние материалы
Тарасова уверена, что Трусова уже закончила с профессиональным спортом
Амарант скроет некрасивый забор
Ветеринары ответили, почему у собаки пропал аппетит
Ученые совершили прорыв в способе хранения информации через ДНК
Колумбийские наёмники показали, как их избивают и унижают в ВСУ
Эксперты предупреждают о новых схемах мошенничества в сфере туризма
Какие привычки портят структуру волос
"Акулы в Париже" — новый хит Netflix, который многие пропустили
Чем подкормить виноград для хорошего урожая?
Принципы обязательного социального страхования на случай производственных травм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников