Лучшие методы удаления пушковых волос на лице: от пинцета до лазерной эпиляции

Избавление от растительности на лице может быть сложной задачей, а удаление светлых волос — ещё сложнее. Насколько заметными они будут, зависит от вашего оттенка кожи. Если вы ищете способы избавиться от пушка над губой, на щеках или между бровями, вы попали по адресу. Портал stylecraze.com рассказывает о наиболее популярных методах.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0