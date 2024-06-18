Лучшие методы удаления пушковых волос на лице: от пинцета до лазерной эпиляции

Как избавиться от пушковых волосы на лице: семь популярных методов

Избавление от растительности на лице может быть сложной задачей, а удаление светлых волос — ещё сложнее. Насколько заметными они будут, зависит от вашего оттенка кожи. Если вы ищете способы избавиться от пушка над губой, на щеках или между бровями, вы попали по адресу. Портал stylecraze.com рассказывает о наиболее популярных методах.

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Эпилятор

Использование эпилятора более эффективно, чем бритьё, так как удаляет волосы с корнем. Смягчите кожу водой, нанесите тонкий слой увлажняющего крема, а затем используйте эпилятор против роста волос. Ополосните и высушите лицо.

Пинцет

Выщипывание позволяет удалять пушковые волосы с корнем, что предотвращает их рост на 4–8 недель. Дезинфицируйте пинцет спиртом или кипятком, и аккуратно удаляйте волоски по одному.

Восковая эпиляция

Такое удаление пушковых волос аналогично восковой эпиляции на других частях тела. Лучше всего доверить эту процедуру профессионалам в салоне, чтобы избежать травмирования кожи. Несмотря на болезненность метода, регулярная восковая эпиляция может со временем замедлить рост волос.

Кремы для депиляции

Кремы для депиляции содержат химические вещества, которые растворяют волосы, после чего их легко удалить. Вымойте лицо теплой водой, нанесите средство на нужный участок, оставьте на рекомендованное время и удалите крем вместе с волосами влажной салфеткой. Обязательно проведите тест на аллергическую реакцию перед использованием.

Нить

Тридинг — популярный метод, при котором длинная нить скручивается и скользит по коже, удаляя пушок. Этот метод временный, и волосы могут вырасти снова через несколько недель. Он также довольно болезненный.

Дермапланинг

Это метод отшелушивания и удаления пушка на лице, при котором косметолог использует скальпель для удаления омертвевших клеток кожи и волос. Это безболезненный способ, делающий лицо гладким и сияющим.

Лазерная эпиляция

Это одна из самых распространённых косметических процедур. Лучи высококонцентрированного света направляются на волосяные фолликулы, которые поглощают свет и после этого выпадают. Этот способ эффективен для долговременного удаления волос.

Эти методы помогут вам эффективно и безопасно избавиться от пушковых волос на лице, улучшая внешний вид и самооценку.