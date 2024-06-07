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Дерматолог рекомендует лучшие средства для сохранения молодости кожи

Дерматолог Байрамукова перечислила продукты, способствующие омоложению кожи

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Увлажняющие маски, кремы с пептидами, продукты с ретинолом (витамином А) и витамином C помогают сохранить молодость и упругость кожи, сообщает дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. Увлажняющие маски борются с сухостью и потерей упругости кожи благодаря компонентам, таким как гиалуроновая кислота и алоэ вера, которые восстанавливают водный баланс и увлажняют кожу.

Дерматолог Байрамукова перечислила продукты, способствующие омоложению кожи
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кремы с пептидами способствуют сохранению упругости и структуры кожи, стимулируя синтез коллагена, сокращая морщины и предотвращая появление новых. Продукты с ретинолом (витамином А) действуют как мощные антиоксиданты, способствующие обновлению кожи и стимуляции накопления коллагена, улучшая текстуру кожи и уменьшая морщины.

Однако, такие средства нужно использовать осторожно, чтобы избежать повреждений при многократном нанесении. Витамин C (L-аскорбиновая кислота) помогает бороться с морщинами, выравнивает тонус кожи и устраняет пигментные пятна.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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