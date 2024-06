Дерматолог рекомендует лучшие средства для сохранения молодости кожи

Увлажняющие маски, кремы с пептидами, продукты с ретинолом (витамином А) и витамином C помогают сохранить молодость и упругость кожи, сообщает дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. Увлажняющие маски борются с сухостью и потерей упругости кожи благодаря компонентам, таким как гиалуроновая кислота и алоэ вера, которые восстанавливают водный баланс и увлажняют кожу.

