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Арбуз для ухода за внешним видом: секрет сияния и увлажнения от дерматологов

Арбуз в уходе за лицом: как сделать кожу сочной и сияющей этим летом?

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Яркий и сладкий арбуз – это не только летний десерт, но и мощный ингредиент в уходе за кожей. Он не только освежает, но и обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами, которые делают его популярным в косметологии. Эксперты по уходу за кожей портала byrdie.com раскрывают, почему арбуз может стать незаменимым в вашем уходе за внешностью.

Арбуз в уходе за лицом: как сделать кожу сочной и сияющей этим летом?
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Преимущества арбуза для кожи

Богат питательными веществами и антиоксидантами

Арбуз содержит витамины А и С, которые способствуют восстановлению тусклой или поврежденной кожи. Он также богат ликопином, мощным антиоксидантом, который защищает эпидермис от вредных воздействий окружающей среды и предотвращает преждевременное старение.

Увлажнение

Благодаря высокому содержанию воды, арбуз помогает поддерживать гидратацию кожи. При местном применении он способствует увлажнению, устраняет сухость и улучшает текстуру лица. Масло семян арбуза, содержащее линолевую и арахиновую кислоты, укрепляет клеточные мембраны и улучшает эластичность кожи.

Снижение воспаления и борьба с прыщами

Арбуз богат аминокислотами, такими как цитруллин, которые обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Это делает его идеальным для кожи, склонной к воспалениям и прыщам. Также арбуз помогает выравнивать текстуру кожи, улучшает ее цвет и придает здоровое сияние.

Побочные эффекты

Арбуз безопасен для большинства типов кожи, однако, людям с аллергией на него следует избегать продуктов с его содержанием. В случае возникновения раздражения прекратите использование и обратитесь к дерматологу.

Как использовать арбуз в уходе за кожей?

Лучше всего использовать готовые косметические средства, содержащие арбуз. Это обеспечивает стабильные и безопасные концентрации активных веществ. Дерматологи рекомендуют искать увлажняющие кремы, сыворотки, маски и спреи с экстрактом арбуза или маслом его семян.

Арбуз может стать вашим секретным оружием для достижения увлажненной, здоровой и сияющей кожи. Включите его в свой уход, но не забудьте проконсультироваться с дерматологом для выбора подходящих средств.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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