Арбуз для ухода за внешним видом: секрет сияния и увлажнения от дерматологов

Яркий и сладкий арбуз – это не только летний десерт, но и мощный ингредиент в уходе за кожей. Он не только освежает, но и обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами, которые делают его популярным в косметологии. Эксперты по уходу за кожей портала byrdie.com раскрывают, почему арбуз может стать незаменимым в вашем уходе за внешностью.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication