Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
САУ "Caesar" неудачно проявили себя в ходе СВО
Белый дом прорабатывает разные варианты использования замороженных активов России
Переверзев: на блокпостах в Авдеевке военные ВСУ стояли с пластиковыми автоматами
Оксана Самойлова рассказала, что контролирует дочь, проверяя её телефон
Режиссёр Егор Кончаловский признался в нелюбви к Западу
Чикунова постарается побить собственный мировой рекорд по плаванию
Как приготовить бургер из чёрной фасоли
Генерал ИВАШОВ: "идет геноцид русского народа"
Ветеринары рассказали об ожирении у собак
Домашнее СПА: как создать оазис расслабления и красоты

Правильное принятие водных процедур для релаксации и покоя

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Жаждете расслабления прямо у себя дома? Превратите вашу ванную или душевую в СПА-салон с минимальными усилиями. Необходимо всего лишь следовать нескольким простым правилам, чтобы насладиться идеальными водными процедурами.

Правильное принятие водных процедур для релаксации и покоя
Фото: by PxHere is licensed under CC0
  • Избегайте слишком горячей воды. Она может высушить кожу, волосы и ногти, удаляя гидролипидную пленку.
  • Регулярно промывайте насадку для душа кипящей водой, чтобы избежать накопления бактерий.
  • При принятии душа начинайте с головы и постепенно опускайтесь вниз.
  • Если вы предпочитаете ванны, ограничьте их употребление дважды в неделю.
  • Применяйте душ перед ванной и после нее для оптимальной гигиены.

Теперь о самых эффективных бьюти-средствах:

  1. Молочко для ванны с лавандой: этот продукт придает коже нежность и увлажнение. Морская соль и эфирное масло лаванды расслабляют и создают приятную атмосферу.
  2. Соль для ванны с афродизиаками: создает чувственную и романтическую обстановку благодаря природным афродизиакам, таким как масла нероли, мандарина и пачули.
  3. Гель-крем для душа с ароматом малины: обогащенный аллантоином и кокосовым маслом, он нежно ухаживает за кожей, придавая ей мягкость и свежесть. Подходит даже для детей.
  4. Расслабляющее молочко для тела с лавандой и вербеной: этот продукт сочетает уход за кожей и ароматерапию, успокаивая нервную систему и увлажняя эпидермис.
  5. Посещение сауны или бани: если вы предпочитаете более интенсивные процедуры, посещение сауны или бани станет настоящим ритуалом красоты, предлагающим максимальное расслабление и уход за телом.
Расслабляющая музыка, чтобы принять ванну или душ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армения под влиянием Запада навсегда уходит от России Дмитрий Плотников Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой: "Белгородцы готовы к атакам" Дарья Асламова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Последние материалы
Правильное принятие водных процедур для релаксации и покоя
Как приготовить бургер из чёрной фасоли
Генерал ИВАШОВ: "идет геноцид русского народа"
Ветеринары рассказали об ожирении у собак
Алла Пугачёва отчитала Лолиту Милявскую после "голой вечеринки"
Армения под влиянием Запада навсегда уходит от России
Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС
Курочкин: у мошенников разработана целая схема обмана россиян при помощи ИИ
Роман Вильфанд спрогнозировал "дубайский шторм" в России к пятнице
Когда выгоднее покупать дачу — весной или осенью?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников