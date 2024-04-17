Домашнее СПА: как создать оазис расслабления и красоты

Правильное принятие водных процедур для релаксации и покоя

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жаждете расслабления прямо у себя дома? Превратите вашу ванную или душевую в СПА-салон с минимальными усилиями. Необходимо всего лишь следовать нескольким простым правилам, чтобы насладиться идеальными водными процедурами.

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Избегайте слишком горячей воды. Она может высушить кожу, волосы и ногти, удаляя гидролипидную пленку.

Регулярно промывайте насадку для душа кипящей водой, чтобы избежать накопления бактерий.

При принятии душа начинайте с головы и постепенно опускайтесь вниз.

Если вы предпочитаете ванны, ограничьте их употребление дважды в неделю.

Применяйте душ перед ванной и после нее для оптимальной гигиены.

Теперь о самых эффективных бьюти-средствах:

Молочко для ванны с лавандой: этот продукт придает коже нежность и увлажнение. Морская соль и эфирное масло лаванды расслабляют и создают приятную атмосферу. Соль для ванны с афродизиаками: создает чувственную и романтическую обстановку благодаря природным афродизиакам, таким как масла нероли, мандарина и пачули. Гель-крем для душа с ароматом малины: обогащенный аллантоином и кокосовым маслом, он нежно ухаживает за кожей, придавая ей мягкость и свежесть. Подходит даже для детей. Расслабляющее молочко для тела с лавандой и вербеной: этот продукт сочетает уход за кожей и ароматерапию, успокаивая нервную систему и увлажняя эпидермис. Посещение сауны или бани: если вы предпочитаете более интенсивные процедуры, посещение сауны или бани станет настоящим ритуалом красоты, предлагающим максимальное расслабление и уход за телом.

Расслабляющая музыка, чтобы принять ванну или душ