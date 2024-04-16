Технолог рассказала, от использования какой косметики лучше отказаться в летний период

Технолог Новикова не советует применять косметику с ретиноидами летом

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В течение летнего периода необходимо использовать косметику, содержащую ретиноиды, с большой осторожностью. Об этом напомнила главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова.

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Ретиноиды — производные ретинола (витамина А), которые способствуют интенсивному производству коллагена, уменьшают морщины, предотвращают их появление и ускоряют процесс возобновления клеток. Однако уходовые средства с ретиноидами усиливают чувствительность к солнцу, что может привести к появлению пигментации, пишет Газета.Ru.

Чтобы избежать негативных последствий Анастасия Новикова порекомендовала применять определённые меры предосторожности.

"В период активного солнца не стоит использовать кремы с высоким содержанием ретинола. Перейдите на уходовые средства вечернего применения, используйте кремы или сыворотки перед сном", — сказала Новикова.

Если вам необходимо использовать средства утром, обязательно используйте кремы с SPF, а также добавьте дополнительную защиту от солнца в виде шляпы или зонтика, подчеркнула эксперт.

Также Новикова отметила, что косметику с кислотами (салициловая и гликолевая кислоты — AHA и BHA) также нужно использовать в летний период с осторожностью, поскольку они могут сделать кожу чувствительной к солнцу и вызвать образование пигментных пятен.