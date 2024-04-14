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Опасные компоненты в косметике для жирной кожи: что нужно знать

Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, которые могут вызывать засорение пор

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Большинство женщин с жирной кожей сталкиваются с проблемой подбора уходовых средств, чтобы избежать новых высыпаний и угрей. Косметолог Илона Ленина поделилась советами о том, на какие компоненты в составе средств следует обращать внимание.

Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, которые могут вызывать засорение пор
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Водоотталкивающие компоненты, часто встречающиеся в санскринах, могут создавать пленку, мешая коже дышать. Подозрительные компоненты включают Paraffine, Paraffinum, Liquidum, Isoparaffin, Mineral oil, которые могут быть вредны для чувствительной кожи.

Смягчающие компоненты важны для увлажнения кожи после 30 лет, однако следует избегать средств с эмульгаторами и красителями, которые могут вызвать аллергии и забить поры.

Химические компоненты, такие как Butyl stearate, Glyceryl stearate SE, Lanolin, Oleth-3, Cetearyl alcohol + ceteareth 20, могут быть вредными для кожи и лучше избегать их наличие в составе средств.

Опасные компоненты в косметике! Что категорически нельзя, а что даже очень можно .
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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