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Пятерка эффективных средств для ухода за кожей в области глаз: eye-патчи

Патчи для кожи вокруг глаз: пять эффективных вариантов

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Хотите быстро освежить область вокруг глаз, скрыть признаки усталости и разгладить небольшие морщинки? Рассмотрите использование косметических патчей — они эффективно заботятся о нежной коже под глазами, придавая лицу свежий, отдохнувший вид.

Патчи для кожи вокруг глаз: пять эффективных вариантов
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Патчи обладают множеством преимуществ. Некоторые из них интенсивно увлажняют кожу, в то время как другие борются с пигментацией и выравнивают тон кожи. Важно выбрать средство, соответствующее вашим потребностям.

Патчи представляют собой небольшие косметические пластыри-накладки, пропитанные различными полезными веществами, витаминами и активными ферментами. Состав активных компонентов может меняться в зависимости от желаемого результата.

Популярные ингредиенты, входящие в состав патчей, включают глицерин, гиалуроновую кислоту, коллаген, экстракты растений, витамины и иногда отбеливающие вещества.

Существует несколько видов патчей для области вокруг глаз:

  • Гидрогелевые патчи обеспечивают интенсивное увлажнение кожи и уменьшают мимические морщины.
  • Тканевые патчи пропитаны сывороткой или кремом с витаминами, но они могут быть менее эффективны из-за слабого прилегания к коже.
  • Коллагеновые патчи помогают поддерживать кожу в тонусе и достигать лифтинг-эффекта.
  • Силиконовые патчи создают визуальный разглаживающий эффект и могут использоваться многократно.

Некоторые эффективные патчи для области вокруг глаз включают:

  1. Гидрогелевые патчи Milky Piggy Hell Pore Gold Hyaluronic Acid Eye Patch от Elizavecca, содержащие золото и гиалуроновую кислоту для увлажнения и освежения кожи.
  2. Патчи Hydro-Gel Eye Patch Gold By Natalia Vlasova от Mosmake, с экстрактом листьев камелии для подтяжки кожи и повышения упругости.
  3. Патч-филлер с микроиглами гиалуроновой кислоты от Librederm, обеспечивающие глубокое увлажнение и замедление процессов старения.
  4. Патчи для глаз Pink Racoony Hydro-Gel Eye & Cheek Patch от Secret Key с золотом для ускорения обменных процессов в клетках кожи.
  5. Тканевые патчи под глаза Skin Naturals от Garnier с апельсиновым соком для снятия отечности и увлажнения кожи.
Кремы вокруг глаз и патчи! Классные!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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