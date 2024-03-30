Как побороть последствия акне: рекомендации специалиста в области косметологии

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Как избавиться от постакне: советы косметолога

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При появлении воспалений на коже, каждая женщина сталкивается с неприятными ощущениями. В некоторых случаях высыпания могут проходить бесследно, но прыщи могут оставить на коже некрасивые пятна, ямки и рубцы.

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Для разрешения этой проблемы обратилась к врачу-косметологу Татьяне Михеевой. Она объяснила, что постакне — это результат негативного воздействия окружающей среды, загрязнений, неправильного ухода и гормональных изменений. Неправильное лечение воспалений может привести к появлению следов, таких как пятна и рубцы, которые могут быть различных форм и глубин.

Существует несколько видов следов постакне:

Рубцы формируются из-за травмирования кожи в месте воспаления. Они могут быть атрофическими или келоидными.

Красные пятна остаются на коже в местах угревой сыпи и могут стать пигментными из-за усиленной выработки меланина.

Пигментные пятна возникают из-за усиленного синтеза меланина в месте воспаления.

Для устранения следов постакне можно использовать различные методы:

Кремы и сыворотки с АНА (альфа-гидрокислотами) отшелушивают верхний слой кожи.

Пилинги с молочной кислотой также улучшают текстуру кожи и осветляют пигментацию.

Средства с салициловой кислотой очищают поры и уменьшают отечность.

Для более глубокого и эффективного воздействия можно обратиться к салонным процедурам:

Химические пилинги растворяют верхний слой кожи, делая следы постакне менее заметными.

Дермабразия удаляет верхний слой кожи специальными аппаратами, стирая поврежденную кожу или рубцы.

Лазерная шлифовка также удаляет верхний слой кожи, проводится под местным наркозом.

Правильный уход за кожей при постакне. Советы косметолога