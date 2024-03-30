Как побороть последствия акне: рекомендации специалиста в области косметологии

При появлении воспалений на коже, каждая женщина сталкивается с неприятными ощущениями. В некоторых случаях высыпания могут проходить бесследно, но прыщи могут оставить на коже некрасивые пятна, ямки и рубцы.
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Для разрешения этой проблемы обратилась к врачу-косметологу Татьяне Михеевой. Она объяснила, что постакне — это результат негативного воздействия окружающей среды, загрязнений, неправильного ухода и гормональных изменений. Неправильное лечение воспалений может привести к появлению следов, таких как пятна и рубцы, которые могут быть различных форм и глубин.
Существует несколько видов следов постакне:
Рубцы формируются из-за травмирования кожи в месте воспаления. Они могут быть атрофическими или келоидными.
Красные пятна остаются на коже в местах угревой сыпи и могут стать пигментными из-за усиленной выработки меланина.
Пигментные пятна возникают из-за усиленного синтеза меланина в месте воспаления.
Для устранения следов постакне можно использовать различные методы:
Кремы и сыворотки с АНА (альфа-гидрокислотами) отшелушивают верхний слой кожи.
Пилинги с молочной кислотой также улучшают текстуру кожи и осветляют пигментацию.
Средства с салициловой кислотой очищают поры и уменьшают отечность.
Для более глубокого и эффективного воздействия можно обратиться к салонным процедурам:
Химические пилинги растворяют верхний слой кожи, делая следы постакне менее заметными.
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