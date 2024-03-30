Как побороть последствия акне: рекомендации специалиста в области косметологии

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Как избавиться от постакне: советы косметолога

1:46
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При появлении воспалений на коже, каждая женщина сталкивается с неприятными ощущениями. В некоторых случаях высыпания могут проходить бесследно, но прыщи могут оставить на коже некрасивые пятна, ямки и рубцы.

Как избавиться от постакне: советы косметолога
Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Для разрешения этой проблемы обратилась к врачу-косметологу Татьяне Михеевой. Она объяснила, что постакне — это результат негативного воздействия окружающей среды, загрязнений, неправильного ухода и гормональных изменений. Неправильное лечение воспалений может привести к появлению следов, таких как пятна и рубцы, которые могут быть различных форм и глубин.

Существует несколько видов следов постакне:

  • Рубцы формируются из-за травмирования кожи в месте воспаления. Они могут быть атрофическими или келоидными.
  • Красные пятна остаются на коже в местах угревой сыпи и могут стать пигментными из-за усиленной выработки меланина.
  • Пигментные пятна возникают из-за усиленного синтеза меланина в месте воспаления.

Для устранения следов постакне можно использовать различные методы:

  • Кремы и сыворотки с АНА (альфа-гидрокислотами) отшелушивают верхний слой кожи.
  • Пилинги с молочной кислотой также улучшают текстуру кожи и осветляют пигментацию.
  • Средства с салициловой кислотой очищают поры и уменьшают отечность.

Для более глубокого и эффективного воздействия можно обратиться к салонным процедурам:

  • Химические пилинги растворяют верхний слой кожи, делая следы постакне менее заметными.
  • Дермабразия удаляет верхний слой кожи специальными аппаратами, стирая поврежденную кожу или рубцы.
  • Лазерная шлифовка также удаляет верхний слой кожи, проводится под местным наркозом.
Правильный уход за кожей при постакне. Советы косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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