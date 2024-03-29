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Пять видов масок, которые могут быть полезны для кожи с проблемами

Пять масок для проблемной кожи, которые вам нужны

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Подходящий уход может превратить проблемную кожу в здоровую и красивую, несмотря на ее склонность к высыпаниям и жирному блеску, так что никто не догадается о проблемах.

Пять масок для проблемной кожи, которые вам нужны
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Очищение играет ключевую роль в ежедневном уходе. Расширенные поры, черные точки и воспаления могут возникнуть из-за воздействия негативных факторов окружающей среды и чрезмерного выделения сала.

Основные правила:

  • Используйте нейтральные средства для умывания дважды в день и смывайте их теплой водой.
  • Не злоупотребляйте щеточками для очищения, чтобы избежать травмирования кожи.
  • Внимательно протирайте кожу лица после умывания, избегая трения.
  • Маски помогают глубоко очистить поры и успокоить кожу. Используйте их раз в неделю или две.
  • При нанесении маски используйте чистую кисть и следуйте инструкции по времени выдержки.

Маски для проблемной кожи должны:

  • Успокаивать кожу.
  • Очищать поры.
  • Устранять высыпания и жирный блеск.
  • Возвращать лицу здоровый цвет.
  • Нормализовать уровень увлажненности.
  • Компоненты масок могут включать глину, мед, морские водоросли, масло чайного дерева или мяты. Можно использовать как готовые средства, так и приготовить маску самостоятельно.

Несколько эффективных масок:

  1. Маска Mask of Magnaminty от Lush с медом, глиной и маслом перечной мяты.
  2. Очищающая маска SOS Pure от Clarins с экстрактом кипрея альпийского и белой и зеленой глиной.
  3. Маска Anti-Blemish Solutions Oil-Control Cleansing Mask от Clinique для уменьшения высыпаний и жирного блеска.
  4. Маска "Магия глины" от L'Oreal Paris с тремя натуральными очищающими глинами и углем.
  5. Маска Pate Grise от Payot с углем, глиной коалин, вытяжкой из чилийской мяты и экстрактом цинка для предотвращения появления новых высыпаний и матирования кожи.
ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА: 10 любимых масок
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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