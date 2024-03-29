Пять видов масок, которые могут быть полезны для кожи с проблемами

Пять масок для проблемной кожи, которые вам нужны

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подходящий уход может превратить проблемную кожу в здоровую и красивую, несмотря на ее склонность к высыпаниям и жирному блеску, так что никто не догадается о проблемах.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Очищение играет ключевую роль в ежедневном уходе. Расширенные поры, черные точки и воспаления могут возникнуть из-за воздействия негативных факторов окружающей среды и чрезмерного выделения сала.

Основные правила:

Используйте нейтральные средства для умывания дважды в день и смывайте их теплой водой.

Не злоупотребляйте щеточками для очищения, чтобы избежать травмирования кожи.

Внимательно протирайте кожу лица после умывания, избегая трения.

Маски помогают глубоко очистить поры и успокоить кожу. Используйте их раз в неделю или две.

При нанесении маски используйте чистую кисть и следуйте инструкции по времени выдержки.

Маски для проблемной кожи должны:

Успокаивать кожу.

Очищать поры.

Устранять высыпания и жирный блеск.

Возвращать лицу здоровый цвет.

Нормализовать уровень увлажненности.

Компоненты масок могут включать глину, мед, морские водоросли, масло чайного дерева или мяты. Можно использовать как готовые средства, так и приготовить маску самостоятельно.

Несколько эффективных масок:

Маска Mask of Magnaminty от Lush с медом, глиной и маслом перечной мяты. Очищающая маска SOS Pure от Clarins с экстрактом кипрея альпийского и белой и зеленой глиной. Маска Anti-Blemish Solutions Oil-Control Cleansing Mask от Clinique для уменьшения высыпаний и жирного блеска. Маска "Магия глины" от L'Oreal Paris с тремя натуральными очищающими глинами и углем. Маска Pate Grise от Payot с углем, глиной коалин, вытяжкой из чилийской мяты и экстрактом цинка для предотвращения появления новых высыпаний и матирования кожи.

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