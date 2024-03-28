Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили комплекс римских вилл в деревне на юге Англии
BYD откладывает строительство завода во Вьетнаме из-за спада на рынке электромобилей
Стало известно, почему россияне покупали путевки на море зимой
Россиян предупредили об опасности при покупки квартир по заниженной цене
Румынский солдат Раду Хоссу, воюющий на стороне ВСУ, заявил о нехватке боеприпасов у Киева
Ветеринары рассказали, как сделать кошку счастливой
В Красноярске мусульмане вынуждены молиться на улице из-за недостатка мечетей в городе
Осенью сажали саженцы? Тогда рассказываем, что делать
Страховые компании Домодедово готовы покрыть ущерб за поврежденный самолет авиакомпании Emirates
Забудьте о боли: как избавиться от прыща внутри носа и почему они возникают?

Как бороться с прыщами внутри носа: советы дерматологов

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Ни один прыщ не доставляет удовольствия, но некоторые из них особенно неприятны, как, например, высыпание внутри носа. Прежде чем начать бороться с этой проблемой, полезно узнать, что советуют дерматологи портала realsimple.com.

Как бороться с прыщами внутри носа: советы дерматологов
Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Почему возникают прыщи внутри носа?

Появление высыпаний внутри носа обычно связано с нарушением кожного барьера. Закупоренные поры, воспаление волосяных фолликулов или вросшие волосы - все это может спровоцировать появление болезненных прыщей в этой области.

Как правильно обращаться с прыщами внутри носа?

Хотя кажется, что его нужно немедленно выдавить, дерматологи настоятельно рекомендуют этого не делать. Прыщи в этой области особенно болезненны из-за чувствительных нервных окончаний, и касание или даже движение носа может вызвать дискомфорт и усугубить проблему. Ждите, пока не образуется белая точка, что будет свидетельствовать о том, что ваш организм борется с инфекцией. Затем прыщ самостоятельно выйдет на поверхность кожи.

Как предотвратить появление прыщей?

Если прыщи в носу возникают часто, возможно, есть определенные ошибки в уходе за кожей. В этом случае рекомендуется использовать мазь с антибиотиками, чтобы уничтожить бактерии, вызывающие прыщи, или очищающие средства с салициловой кислотой.

Если прыщ не исчезает в течение нескольких дней, обратитесь к дерматологу для профессиональной консультации и лечения. Помните, что здоровая кожа - залог вашего комфорта и уверенности.

Гнойники, прыщи в носу
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
В Таджикистане исчезла вся семья террориста: близкие обвиняемого пропали после визита "людей в официальной одежде"
В Таджикистане исчезла вся семья террориста: близкие обвиняемого пропали после визита "людей в официальной одежде"
Последние материалы
BYD откладывает строительство завода во Вьетнаме из-за спада на рынке электромобилей
Стало известно, почему россияне покупали путевки на море зимой
Россиян предупредили об опасности при покупки квартир по заниженной цене
Румынский солдат Раду Хоссу, воюющий на стороне ВСУ, заявил о нехватке боеприпасов у Киева
Ветеринары рассказали, как сделать кошку счастливой
В Красноярске мусульмане вынуждены молиться на улице из-за недостатка мечетей в городе
Осенью сажали саженцы? Тогда рассказываем, что делать
Страховые компании Домодедово готовы покрыть ущерб за поврежденный самолет авиакомпании Emirates
Возлюбленная Роналду модель Джорджина Родригес выложила фото в полупрозрачном платье
Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о грядущем поражении ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников