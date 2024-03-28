Забудьте о боли: как избавиться от прыща внутри носа и почему они возникают?

Как бороться с прыщами внутри носа: советы дерматологов

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ни один прыщ не доставляет удовольствия, но некоторые из них особенно неприятны, как, например, высыпание внутри носа. Прежде чем начать бороться с этой проблемой, полезно узнать, что советуют дерматологи портала realsimple.com.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Почему возникают прыщи внутри носа?

Появление высыпаний внутри носа обычно связано с нарушением кожного барьера. Закупоренные поры, воспаление волосяных фолликулов или вросшие волосы - все это может спровоцировать появление болезненных прыщей в этой области.

Как правильно обращаться с прыщами внутри носа?

Хотя кажется, что его нужно немедленно выдавить, дерматологи настоятельно рекомендуют этого не делать. Прыщи в этой области особенно болезненны из-за чувствительных нервных окончаний, и касание или даже движение носа может вызвать дискомфорт и усугубить проблему. Ждите, пока не образуется белая точка, что будет свидетельствовать о том, что ваш организм борется с инфекцией. Затем прыщ самостоятельно выйдет на поверхность кожи.

Как предотвратить появление прыщей?

Если прыщи в носу возникают часто, возможно, есть определенные ошибки в уходе за кожей. В этом случае рекомендуется использовать мазь с антибиотиками, чтобы уничтожить бактерии, вызывающие прыщи, или очищающие средства с салициловой кислотой.

Если прыщ не исчезает в течение нескольких дней, обратитесь к дерматологу для профессиональной консультации и лечения. Помните, что здоровая кожа - залог вашего комфорта и уверенности.

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