Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны
Патриарх Кирилл рассказал о попытке стравить православных и мусульман врагами России
Тыквенный латте со специями: как приготовить
Генри Кавилл спас жизнь Алексу Петтиферу на съёмках "Министерства неджентльменских дел"
Эффективный метод отпугивания кротов с помощью пивных банок
Express: Байден пытается использовать трагедию в Балтиморе в своих целях
Какие рабочие ингредиенты искать в косметике против акне?
Как сэкономить на поездке в такси?
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня: страны НАТО не готовы отправлять свои войска на Украину
11 масок для мгновенного придания коже сияния весенним обновлением

Весеннее преображение: 11 масок для мгновенного сияния кожи

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Всю зиму кожа лица испытывала дефицит витамина D, страдала от воздействия холода и ветра, что приводило к шелушению и сухости. Однако, благодаря весеннему солнцу и использованию увлажняющих и питательных масок, можно улучшить состояние кожи, придав ей энергии и тонуса.

Весеннее преображение: 11 масок для мгновенного сияния кожи
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Маска Nutritive Face Mask от EGIA обладает тонизирующим и смягчающим действием, способствует регенерации клеток, придавая коже здоровый вид.
  2. Ночная маска для лица URIAGE предназначена для увлажнения и питания кожи, восстанавливает ее естественный блеск и эластичность.
  3. Питательная маска для лица White Truffle Nourishing Treatment Mask от d'Alba борется с признаками старения, обеспечивает глубокое питание и упругость кожи.
  4. Маска Power C Cure от L. RAPHAEL устраняет признаки старения, выравнивает тон кожи и уменьшает пигментные пятна.
  5. Интенсивная увлажняющая и питательная маска для лица BioMimic от ORLANE активизирует внутренние силы организма для восстановления кожи.
  6. Маска для лица с микроиглами морской пудры Microneedle Marine Detox Peel, Skinphoria, глубоко очищает и восстанавливает кожу.
  7. Тканевая маска для лица Гиалурон Эксперт от L'Oreal Paris насыщает кожу влагой, освежает и разглаживает морщины.
  8. Ночная маска для лица Аква-Баланс COSMOS ORGANIC обеспечивает эффективное увлажнение кожи, сохраняя его на протяжении 7 дней.
  9. Ламеллярная питательная маска для лица Art&Fact мягко ухаживает за кожей, придавая ей мягкость и упругость.
  10. Тканевая маска-молочко с кокосовым молочком "Питание-Бомба" от Garnier интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает кожу.
  11. Медовая тканевая маска для лица от ESFOLIO питает и увлажняет кожу, делая ее здоровой и мягкой.
11 Масок Для Лица, Которые Можно Сделать за Минуту
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Последние материалы
Ученые назвали преимущества обладания домашним питомцем
Премьер-министр Нидерландов заявил, что Китай должен повлиять на Россию в вопросе Украины
Стало известно о двух ловушках в ресторанах Испании
Весеннее преображение: 11 масок для мгновенного сияния кожи
Как приготовить шоколадное печенье без муки
Как быстро очистить панель приборов от загрязнений: хитрость опытных автомобилистов
Посадите в саду снежноягодник
Отцы в декрете: популярные российские актёры, которые сделали паузу в карьере
Футболист Булыкин считает, что Артём Дзюба может оставить спорт ради шоу-бизнеса
5 простых способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников