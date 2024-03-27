11 масок для мгновенного придания коже сияния весенним обновлением

Всю зиму кожа лица испытывала дефицит витамина D, страдала от воздействия холода и ветра, что приводило к шелушению и сухости. Однако, благодаря весеннему солнцу и использованию увлажняющих и питательных масок, можно улучшить состояние кожи, придав ей энергии и тонуса.
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Маска Nutritive Face Mask от EGIA обладает тонизирующим и смягчающим действием, способствует регенерации клеток, придавая коже здоровый вид.
Ночная маска для лица URIAGE предназначена для увлажнения и питания кожи, восстанавливает ее естественный блеск и эластичность.
Питательная маска для лица White Truffle Nourishing Treatment Mask от d'Alba борется с признаками старения, обеспечивает глубокое питание и упругость кожи.
Маска Power C Cure от L. RAPHAEL устраняет признаки старения, выравнивает тон кожи и уменьшает пигментные пятна.
Интенсивная увлажняющая и питательная маска для лица BioMimic от ORLANE активизирует внутренние силы организма для восстановления кожи.
Маска для лица с микроиглами морской пудры Microneedle Marine Detox Peel, Skinphoria, глубоко очищает и восстанавливает кожу.
Тканевая маска для лица Гиалурон Эксперт от L'Oreal Paris насыщает кожу влагой, освежает и разглаживает морщины.
Ночная маска для лица Аква-Баланс COSMOS ORGANIC обеспечивает эффективное увлажнение кожи, сохраняя его на протяжении 7 дней.
Ламеллярная питательная маска для лица Art&Fact мягко ухаживает за кожей, придавая ей мягкость и упругость.
Тканевая маска-молочко с кокосовым молочком "Питание-Бомба" от Garnier интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает кожу.
Медовая тканевая маска для лица от ESFOLIO питает и увлажняет кожу, делая ее здоровой и мягкой.
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