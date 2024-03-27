11 масок для мгновенного придания коже сияния весенним обновлением

Весеннее преображение: 11 масок для мгновенного сияния кожи

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всю зиму кожа лица испытывала дефицит витамина D, страдала от воздействия холода и ветра, что приводило к шелушению и сухости. Однако, благодаря весеннему солнцу и использованию увлажняющих и питательных масок, можно улучшить состояние кожи, придав ей энергии и тонуса.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Маска Nutritive Face Mask от EGIA обладает тонизирующим и смягчающим действием, способствует регенерации клеток, придавая коже здоровый вид. Ночная маска для лица URIAGE предназначена для увлажнения и питания кожи, восстанавливает ее естественный блеск и эластичность. Питательная маска для лица White Truffle Nourishing Treatment Mask от d'Alba борется с признаками старения, обеспечивает глубокое питание и упругость кожи. Маска Power C Cure от L. RAPHAEL устраняет признаки старения, выравнивает тон кожи и уменьшает пигментные пятна. Интенсивная увлажняющая и питательная маска для лица BioMimic от ORLANE активизирует внутренние силы организма для восстановления кожи. Маска для лица с микроиглами морской пудры Microneedle Marine Detox Peel, Skinphoria, глубоко очищает и восстанавливает кожу. Тканевая маска для лица Гиалурон Эксперт от L'Oreal Paris насыщает кожу влагой, освежает и разглаживает морщины. Ночная маска для лица Аква-Баланс COSMOS ORGANIC обеспечивает эффективное увлажнение кожи, сохраняя его на протяжении 7 дней. Ламеллярная питательная маска для лица Art&Fact мягко ухаживает за кожей, придавая ей мягкость и упругость. Тканевая маска-молочко с кокосовым молочком "Питание-Бомба" от Garnier интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает кожу. Медовая тканевая маска для лица от ESFOLIO питает и увлажняет кожу, делая ее здоровой и мягкой.

11 Масок Для Лица, Которые Можно Сделать за Минуту