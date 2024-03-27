Рекомендации специалиста: как ухаживать за кожей с проблемами и избавиться от высыпаний в течение трех недель

Основательница бренда натуральной косметики Вита Лясота делилась своими советами по уходу за кожей и объяснила, как микробиом влияет на ее состояние, а также обсудила важность тоника для лица и необходимость использования крема.
Изменение питания — первый шаг в борьбе за здоровую кожу. Исключите из рациона на 3-4 недели молочные продукты, фрукты, сладости, красное мясо, хлеб, овсянку и кукурузную кашу. Замените их рыбой, яйцами, овощами, ягодами, морепродуктами и орехами. Приготавливайте пищу на гриле или на пару для улучшения состояния кожи.
Агрессивные составы косметических средств могут нарушить микробиом кожи. Проведите детокс на 3-4 дня, отказавшись от всех средств для ухода и предоставив коже отдохнуть. Это поможет восстановить баланс микробиома.
Спиртосодержащие средства могут пересушить кожу, вызвав переактивацию сальных желез.
Для удаления избытков кожного сала достаточно чистой воды из бутылки. Убтан — отличное средство для очищения и может использоваться в качестве маски.
Тоник без спирта и агрессивных компонентов помогает восстановить рН кожи после умывания и может быть единственным средством очищения.
Дайте коже возможность самостоятельно функционировать, не обременяя ее кремом каждый день.
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