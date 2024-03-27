Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косово получило приглашение в ПАСЕ
Как бесплатно есть в ресторане быстрого питания?
Светлаков: террористы в "Крокусе" вели себя очень профессионально
Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта
Гром, молния и человек в шляпе: кинологи рассказали о главных страхах собак
Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки
Скрытая возможность автоматической коробки передач, которой мало кто пользуется
Игрок "Локомотива" Митай признался, что возмущён московскими пробками, камерами и ценами
Турист из России съездил в Казахстан и был удивлен отношением местных к русским
Рекомендации специалиста: как ухаживать за кожей с проблемами и избавиться от высыпаний в течение трех недель

Советует эксперт: как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Основательница бренда натуральной косметики Вита Лясота делилась своими советами по уходу за кожей и объяснила, как микробиом влияет на ее состояние, а также обсудила важность тоника для лица и необходимость использования крема.

Советует эксперт: как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели
Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Пересмотрите свой подход к питанию

Изменение питания — первый шаг в борьбе за здоровую кожу. Исключите из рациона на 3-4 недели молочные продукты, фрукты, сладости, красное мясо, хлеб, овсянку и кукурузную кашу. Замените их рыбой, яйцами, овощами, ягодами, морепродуктами и орехами. Приготавливайте пищу на гриле или на пару для улучшения состояния кожи.

Исключите масс-маркет косметику из вашего рациона красоты

Агрессивные составы косметических средств могут нарушить микробиом кожи. Проведите детокс на 3-4 дня, отказавшись от всех средств для ухода и предоставив коже отдохнуть. Это поможет восстановить баланс микробиома.

Избегайте средств с содержанием спирта

Спиртосодержащие средства могут пересушить кожу, вызвав переактивацию сальных желез.

Пользуйтесь чистой водой из бутылки для умывания

Для удаления избытков кожного сала достаточно чистой воды из бутылки. Убтан — отличное средство для очищения и может использоваться в качестве маски.

Выбирайте тоник в зависимости от типа кожи

Тоник без спирта и агрессивных компонентов помогает восстановить рН кожи после умывания и может быть единственным средством очищения.

Не используйте крем каждый день

Дайте коже возможность самостоятельно функционировать, не обременяя ее кремом каждый день.

Удаляйте макияж гидрофильным маслом

Гидрофильное масло эффективно снимает макияж, сохраняя кожу чистой и здоровой.

10 ошибок в уходе за кожей лица. Почему появляются прыщи?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке
Этот природный подарок многие не замечают, а зря: он бесценен для сада — пригодится на каждом участке
Последние материалы
Как бесплатно есть в ресторане быстрого питания?
Светлаков: террористы в "Крокусе" вели себя очень профессионально
Дмитрий Песков описал деятельность Владимира Путина в ночь после теракта 22 марта
Гром, молния и человек в шляпе: кинологи рассказали о главных страхах собак
Топ-5 сортов томатов для закатывания в банки
Скрытая возможность автоматической коробки передач, которой мало кто пользуется
Игрок "Локомотива" Митай признался, что возмущён московскими пробками, камерами и ценами
Турист из России съездил в Казахстан и был удивлен отношением местных к русским
Как студия "Мельница" создаёт мультфильмы
Полезное тыквенно-овсяное печенье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников