Рекомендации специалиста: как ухаживать за кожей с проблемами и избавиться от высыпаний в течение трех недель

Советует эксперт: как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Основательница бренда натуральной косметики Вита Лясота делилась своими советами по уходу за кожей и объяснила, как микробиом влияет на ее состояние, а также обсудила важность тоника для лица и необходимость использования крема.

Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Пересмотрите свой подход к питанию

Изменение питания — первый шаг в борьбе за здоровую кожу. Исключите из рациона на 3-4 недели молочные продукты, фрукты, сладости, красное мясо, хлеб, овсянку и кукурузную кашу. Замените их рыбой, яйцами, овощами, ягодами, морепродуктами и орехами. Приготавливайте пищу на гриле или на пару для улучшения состояния кожи.

Исключите масс-маркет косметику из вашего рациона красоты

Агрессивные составы косметических средств могут нарушить микробиом кожи. Проведите детокс на 3-4 дня, отказавшись от всех средств для ухода и предоставив коже отдохнуть. Это поможет восстановить баланс микробиома.

Избегайте средств с содержанием спирта

Спиртосодержащие средства могут пересушить кожу, вызвав переактивацию сальных желез.

Пользуйтесь чистой водой из бутылки для умывания

Для удаления избытков кожного сала достаточно чистой воды из бутылки. Убтан — отличное средство для очищения и может использоваться в качестве маски.

Выбирайте тоник в зависимости от типа кожи

Тоник без спирта и агрессивных компонентов помогает восстановить рН кожи после умывания и может быть единственным средством очищения.

Не используйте крем каждый день

Дайте коже возможность самостоятельно функционировать, не обременяя ее кремом каждый день.

Удаляйте макияж гидрофильным маслом

Гидрофильное масло эффективно снимает макияж, сохраняя кожу чистой и здоровой.

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