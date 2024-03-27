Как правильно применять крем для лица, чтобы избежать посещения косметолога насколько это возможно

Как наносить крем для лица, чтобы отложить поход к косметологу

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Соблюдение нескольких основных правил может помочь избежать многих проблем с кожей и снизить необходимость посещения косметолога. Один из них — не допускать загрязнения лица грязными руками и всегда тщательно снимать макияж. Кроме того, важно правильно наносить косметические средства, следуя массажным линиям, что способствует лучшему усвоению средств и предотвращает растяжение кожи.

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Нанесение средств по массажным линиям имеет большое значение для поддержания здоровья кожи, поскольку они совпадают с направлением лимфотока. Это способствует хорошему лимфодренажу и профилактике отеков, а также уменьшает вероятность растяжения кожи.

Начинать нанесение косметических средств по массажным линиям следует с зоны подбородка, продвигаясь вверх по линии челюсти к ушам. Для коррекции опущенных уголков губ важно вести пальцы от уголков губ к вискам, стимулируя приток крови и активизируя лимфообращение.

Зона щек и скул обрабатывается движениями от крыльев носа в сторону ушей, что способствует подтяжке лица. Массаж лба направлен от переносицы к вискам, а в зоне вокруг глаз следует проявлять особую осторожность, использовать легкие, похлопывающие движения, чтобы избежать травмирования кожи.

Соблюдение этих правил поможет улучшить состояние кожи, уменьшить морщины и отеки, а также предотвратить многие проблемы, связанные с возрастом и воздействием внешних факторов.

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