Пять модных направлений в окрашивании волос весной-2024

Пять трендов в окрашивании волос этой весной

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением тёплых дней возникает желание перемен, а одним из лучших способов удовлетворить это желание является изменение цвета волос. Ниже представлены основные тренды в окрашивании волос в настоящее время.

Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Абрикосово-оранжевый оттенок: насыщенный рыжий цвет, разбавленный персиковыми и абрикосовыми тонами, становится все более популярным. Этот оттенок хорошо сочетается с большинством оттенков кожи. Блонд в стиле Серены ван дер Вудсен: золотистый блонд добавляет коже загорелый и молодой вид. Предпочтение следует отдать теплым пшеничным оттенкам, избегая холодных тонов. Оттенок "вишневая кола": тренд, который начал набирать обороты еще прошлой весной, но стал по-настоящему популярным после смены имиджа Дуа Липой. Этот оттенок придает волосам темно-красный оттенок с нюансами cherry coke. Кристально чистый серый оттенок: этот оттенок, придуманный Томом Смитом, идеально подходит для тех, кто хочет сохранить платиновый блонд или у кого от природы светлые волосы. Однако такой оттенок требует тщательного ухода. Оттенок "насыщенный эспрессо": этот темно-коричневый оттенок, как эспрессо, является воплощением тихой роскоши. Он может включать в себя молочно-шоколадные или красно-каштановые нюансы.

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