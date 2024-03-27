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Пять модных направлений в окрашивании волос весной-2024

Пять трендов в окрашивании волос этой весной

1:21
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением тёплых дней возникает желание перемен, а одним из лучших способов удовлетворить это желание является изменение цвета волос. Ниже представлены основные тренды в окрашивании волос в настоящее время.

Пять трендов в окрашивании волос этой весной
Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Абрикосово-оранжевый оттенок: насыщенный рыжий цвет, разбавленный персиковыми и абрикосовыми тонами, становится все более популярным. Этот оттенок хорошо сочетается с большинством оттенков кожи.
  2. Блонд в стиле Серены ван дер Вудсен: золотистый блонд добавляет коже загорелый и молодой вид. Предпочтение следует отдать теплым пшеничным оттенкам, избегая холодных тонов.
  3. Оттенок "вишневая кола": тренд, который начал набирать обороты еще прошлой весной, но стал по-настоящему популярным после смены имиджа Дуа Липой. Этот оттенок придает волосам темно-красный оттенок с нюансами cherry coke.
  4. Кристально чистый серый оттенок: этот оттенок, придуманный Томом Смитом, идеально подходит для тех, кто хочет сохранить платиновый блонд или у кого от природы светлые волосы. Однако такой оттенок требует тщательного ухода.
  5. Оттенок "насыщенный эспрессо": этот темно-коричневый оттенок, как эспрессо, является воплощением тихой роскоши. Он может включать в себя молочно-шоколадные или красно-каштановые нюансы.
Популярные стрижки и окрашивание волос 2024 | Тренды и антитренды 2024
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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