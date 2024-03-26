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Пять методов для стимуляции естественного производства коллагена в коже

Пять способов повысить естественную выработку коллагена в коже

1:44
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После достижения 25-летнего возраста организм начинает замедлять естественную выработку коллагена, что влияет на упругость кожи и может привести к обезвоживанию и образованию морщин. Решить проблему уменьшения запасов коллагена в организме поможет правильный подход, но косметика и добавки не всегда являются универсальным решением. Врачи-косметологи и нутрициологи рекомендуют ряд методов для стимуляции естественного производства коллагена в коже.

Пять способов повысить естественную выработку коллагена в коже
Фото: Нейросеть Шедеврум

Рацион является ключевым фактором в выработке коллагена, поскольку организм "строит" его из белков, жиров и определенных витаминов и минералов. Продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца и орехи, а также костный бульон, считаются особенно полезными. Добавки с коллагеном, особенно в форме порошка растительного происхождения, также могут быть полезными, однако их эффективность может быть индивидуальной и зависеть от способности организма усвоить коллаген.

Косметика, содержащая коллаген, может временно улучшить внешний вид кожи, делая ее более гладкой и упругой, но не влияет на ее естественное производство коллагена. Однако некоторые косметические продукты могут стимулировать синтез коллагена благодаря наличию определенных компонентов, таких как AHA- и BHA-кислоты, ретинол и витамин С.

Профессиональные косметологические процедуры, такие как инъекции гиалуроновой кислоты, могут эффективно стимулировать выработку коллагена в коже. Гиалуроновая кислота также считается одним из компонентов, способствующих выработке коллагена. Однако применение препаратов с гиалуроновой кислотой требует точного следования инструкциям, так как может вызвать побочные эффекты.

КАК ПОВЫСИТЬ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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