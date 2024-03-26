Какое воздействие оказывает молоко на кожу?

Как молоко на самом влияет на кожу?

Существует ли связь между употреблением коровьего молока и здоровьем кишечника, которая может привести к проблемам с кожей, таким как акне?

Фото: PxHere is licensed under CC0

Анна Камитова, врач-нутрициолог и специалист по коррекции веса, подчеркивает, что молоко содержит важные питательные вещества, включая кальций, необходимый для здоровья костей, иммунитета и мышц. Однако некоторые люди могут испытывать дискомфорт в животе, вздутие, диарею или высыпания на коже после употребления молока из-за недостатка фермента лактазы, который расщепляет лактозу. Эти реакции могут быть признаками лактозной непереносимости. Тем не менее, полностью исключать молочные продукты необоснованно, особенно если их можно заменить на кисломолочные продукты с низким содержанием лактозы, такие как кефир, творог и йогурт, которые также являются источниками пробиотиков. При частичной непереносимости молока можно опытным путем определить допустимое количество молока, которое не вызывает нежелательных реакций.

Однако, если симптомы непереносимости проявляются, то стоит заменить молочные продукты на альтернативные источники кальция, такие как кунжут, мак, фасоль и орехи.

КОЖА И ПИТАНИЕ || Связь между молоком, глютеном, сахаром и акне