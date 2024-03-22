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Шесть ключевых принципов, которые следует учитывать при выборе зубной пасты

Шесть основных правил выбора зубной пасты

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Если вы до сих пор выбираете зубную пасту, ориентируясь на цену, то этот материал для вас. Давайте рассмотрим несколько интересных фактов о зубной пасте и как правильно ее выбрать.

Шесть основных правил выбора зубной пасты
Фото: commons.wikimedia.org by МГ Галлоз is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
  1. Значение цветных полосок: цветные полоски на тюбике имеют важное значение. Они указывают на содержание химических веществ в продукте. Например, черная полоска означает 100% содержание химии, красная — 80%, синяя — 80% органики, а зеленая — 100% органики. Это особенно важно при выборе зубной пасты для детей, но всегда следует внимательно читать состав.
  2. Отбеливающие пасты не для ежедневного использования: отбеливающие пасты могут вызывать гиперчувствительность зубов и повреждение эмали, поэтому их не следует использовать каждый день. Их действие основано на ферментах, делающих эмаль светлее, и при выборе таких паст следует обратить внимание на индекс абразивности, который не должен превышать 30.
  3. Чтение этикетки: хорошая зубная паста должна содержать такие компоненты, как агар-агар, диоксид кремния, пирофосфат, лаурилсаркозинат натрия и другие. Избегайте паст, содержащих вредные компоненты, такие как карбонат кальция и триклозан.
  4. Выбор пасты под свои нужды: не существует универсальной зубной пасты. Каждый член семьи должен выбирать продукт, соответствующий его конкретным потребностям. Например, для профилактики кариеса подойдут пасты с фторидом натрия, а для борьбы с плохим запахом изо рта — с антисептическими компонентами.
  5. Регулярная смена пасты: стоматологи рекомендуют менять зубную пасту каждый месяц, так как зубы могут адаптироваться к определенным компонентам, и паста перестает быть эффективной.
  6. Выбор пасты при плохом запахе изо рта: при неприятном запахе изо рта следует выбирать пасты с антисептическими компонентами, очистителями для языка и мятными отдушками.
5 правил при выборе зубной пасты. На что обратить внимание?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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