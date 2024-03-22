Шесть ключевых принципов, которые следует учитывать при выборе зубной пасты

Если вы до сих пор выбираете зубную пасту, ориентируясь на цену, то этот материал для вас. Давайте рассмотрим несколько интересных фактов о зубной пасте и как правильно ее выбрать.
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Значение цветных полосок: цветные полоски на тюбике имеют важное значение. Они указывают на содержание химических веществ в продукте. Например, черная полоска означает 100% содержание химии, красная — 80%, синяя — 80% органики, а зеленая — 100% органики. Это особенно важно при выборе зубной пасты для детей, но всегда следует внимательно читать состав.
Отбеливающие пасты не для ежедневного использования: отбеливающие пасты могут вызывать гиперчувствительность зубов и повреждение эмали, поэтому их не следует использовать каждый день. Их действие основано на ферментах, делающих эмаль светлее, и при выборе таких паст следует обратить внимание на индекс абразивности, который не должен превышать 30.
Чтение этикетки: хорошая зубная паста должна содержать такие компоненты, как агар-агар, диоксид кремния, пирофосфат, лаурилсаркозинат натрия и другие. Избегайте паст, содержащих вредные компоненты, такие как карбонат кальция и триклозан.
Выбор пасты под свои нужды: не существует универсальной зубной пасты. Каждый член семьи должен выбирать продукт, соответствующий его конкретным потребностям. Например, для профилактики кариеса подойдут пасты с фторидом натрия, а для борьбы с плохим запахом изо рта — с антисептическими компонентами.
Регулярная смена пасты: стоматологи рекомендуют менять зубную пасту каждый месяц, так как зубы могут адаптироваться к определенным компонентам, и паста перестает быть эффективной.
Выбор пасты при плохом запахе изо рта: при неприятном запахе изо рта следует выбирать пасты с антисептическими компонентами, очистителями для языка и мятными отдушками.
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5 правил при выборе зубной пасты. На что обратить внимание?
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