Женское здоровье: ключевые витамины для его поддержания и преимущества естественных источников

Важные витамины для женского здоровья: какие выбрать?

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие знают, что поддержание здоровья включает в себя употребление разнообразных витаминов. Но какие именно важны для женского здоровья, и стоит ли предпочитать таблетки или получать питательные вещества из еды? На эти вопросы ответят врачи портала webmd.com.

Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Антиоксиданты

Этот класс включает в себя витамины, которые защищают организм от свободных радикалов и могут замедлить процесс старения.

Бета-каротин , превращаемый в витамин А, находится в многих фруктах и овощах.

, превращаемый в витамин А, находится в многих фруктах и овощах. Витамин C участвует в заживлении ран и поддерживает иммунную систему.

участвует в заживлении ран и поддерживает иммунную систему. Витамин E помогает сохранить клетки здоровыми и могут замедлить старение.

Лучшие источники антиоксидантов включают абрикосы, цитрусовые, овощи и орехи.

Витамины группы В

Эти витамины важны для обмена веществ и здоровья нервной системы.

Витамин B6 помогает мозгу работать и улучшает метаболизм.

помогает мозгу работать и улучшает метаболизм. Витамин B12 важен для выработки эритроцитов.

важен для выработки эритроцитов. Фолат важен для развития здорового нервной системы, особенно у беременных.

Рыба, мясо и овощи - отличные источники этих витаминов.

Витамин D и К

Витамин D поддерживает здоровье костей и иммунитета. Его источники включают рыбу и яйца.

поддерживает здоровье костей и иммунитета. Его источники включают рыбу и яйца. Витамин К помогает крови свертываться и поддерживает крепкость костей. Он содержится в зеленых овощах и соевом масле.

Питание или добавки?

Всегда лучше получать витамины из пищи, но добавки могут быть полезны, особенно если ваше питание несбалансировано. Обсудите это с вашим врачом, чтобы получить рекомендации.

💊Витамины для ЖЕНСКОГО Здоровья и Красоты.