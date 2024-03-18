Женское здоровье: ключевые витамины для его поддержания и преимущества естественных источников

Многие знают, что поддержание здоровья включает в себя употребление разнообразных витаминов. Но какие именно важны для женского здоровья, и стоит ли предпочитать таблетки или получать питательные вещества из еды? На эти вопросы ответят врачи портала webmd.com.
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Антиоксиданты
Этот класс включает в себя витамины, которые защищают организм от свободных радикалов и могут замедлить процесс старения.
Бета-каротин, превращаемый в витамин А, находится в многих фруктах и овощах.
Витамин C участвует в заживлении ран и поддерживает иммунную систему.
Витамин E помогает сохранить клетки здоровыми и могут замедлить старение.
Лучшие источники антиоксидантов включают абрикосы, цитрусовые, овощи и орехи.
Витамины группы В
Эти витамины важны для обмена веществ и здоровья нервной системы.
Витамин B6 помогает мозгу работать и улучшает метаболизм.
Витамин B12 важен для выработки эритроцитов.
Фолат важен для развития здорового нервной системы, особенно у беременных.
Рыба, мясо и овощи - отличные источники этих витаминов.
Витамин D и К
Витамин D поддерживает здоровье костей и иммунитета. Его источники включают рыбу и яйца.
Витамин К помогает крови свертываться и поддерживает крепкость костей. Он содержится в зеленых овощах и соевом масле.
Питание или добавки?
Всегда лучше получать витамины из пищи, но добавки могут быть полезны, особенно если ваше питание несбалансировано. Обсудите это с вашим врачом, чтобы получить рекомендации.
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