Биотин в косметике: насколько эффективен витамин B7 для здоровья волос и кожи

Во многие средства по уходу за волосами добавляют биотин — витамин B7, также известный как витамин H. Он является водорастворимым и играет важную роль в регуляции обмена углеводов и жиров в организме. Биотин также участвует в синтезе белка кератина, что делает его ключевым фактором для поддержания здоровья волос и кожи. На основе этого многие производители косметических средств разработали продукты, которые продаются как решение серьезных проблем с волосами. Однако мнение специалистов на этот счет неоднозначно.
Врач-дерматолог Ксения Самоделкина отмечает, что эффективность биотина при наружном применении до сих пор остается под вопросом. Отсутствуют надежные научные исследования, подтверждающие его эффективность. В то же время президент Союза трихологов Спартак Каюмов отмечает: поскольку дозировки биотина даже при внутреннем использовании крайне малы, он обычно находится в косметических средствах ближе к концу списка ингредиентов.
Трихолог Анастасия Мареева объясняет, что биотин может быть рекомендован для внутреннего приема при определенных патологиях, таких как синдром нерасчесываемых волос или синдром ломких ногтей. Также он может применяться при врожденной нехватке фермента биотинидазы или при некоторых дерматологических заболеваниях. Дозировка биотина для каждого пациента подбирается индивидуально.
По мнению Ксении Самоделкиной, фаза активного роста волос, анаген, определена генетически, что означает, что изменить ее длину не всегда возможно. Средняя скорость роста волос у женщин составляет 1-1,2 см в месяц, а фаза анагена длится 4-6 лет. Лечение диффузной телогеновой алопеции часто основано на коррекции дефицита витаминов и минералов, включая биотин. Исследования показали, что дефицит биотина может быть обнаружен у 38% женщин, жалующихся на выпадение волос. Однако биотин поможет только тем, у кого есть его дефицит.
Симптомы дефицита биотина могут включать в себя алопецию, неврологические симптомы (такие как депрессия, вялость, гипотония и судороги), а также сухость кожи, трещины, раздражения, экзему, акне, псориаз и себорейный дерматит. При длительном хроническом дефиците могут развиваться анемия и другие проблемы.
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