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Биотин в косметике: насколько эффективен витамин B7 для здоровья волос и кожи

Эксперты поспорили о пользе биотина для укрепления волос и качества кожи

2:38
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Во многие средства по уходу за волосами добавляют биотин — витамин B7, также известный как витамин H. Он является водорастворимым и играет важную роль в регуляции обмена углеводов и жиров в организме. Биотин также участвует в синтезе белка кератина, что делает его ключевым фактором для поддержания здоровья волос и кожи. На основе этого многие производители косметических средств разработали продукты, которые продаются как решение серьезных проблем с волосами. Однако мнение специалистов на этот счет неоднозначно.

Эксперты поспорили о пользе биотина для укрепления волос и качества кожи
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Биотин в косметике

Врач-дерматолог Ксения Самоделкина отмечает, что эффективность биотина при наружном применении до сих пор остается под вопросом. Отсутствуют надежные научные исследования, подтверждающие его эффективность. В то же время президент Союза трихологов Спартак Каюмов отмечает: поскольку дозировки биотина даже при внутреннем использовании крайне малы, он обычно находится в косметических средствах ближе к концу списка ингредиентов.

Биотин для приема внутрь

Трихолог Анастасия Мареева объясняет, что биотин может быть рекомендован для внутреннего приема при определенных патологиях, таких как синдром нерасчесываемых волос или синдром ломких ногтей. Также он может применяться при врожденной нехватке фермента биотинидазы или при некоторых дерматологических заболеваниях. Дозировка биотина для каждого пациента подбирается индивидуально.

Действительно ли биотин помогает отрастить волосы?

По мнению Ксении Самоделкиной, фаза активного роста волос, анаген, определена генетически, что означает, что изменить ее длину не всегда возможно. Средняя скорость роста волос у женщин составляет 1-1,2 см в месяц, а фаза анагена длится 4-6 лет. Лечение диффузной телогеновой алопеции часто основано на коррекции дефицита витаминов и минералов, включая биотин. Исследования показали, что дефицит биотина может быть обнаружен у 38% женщин, жалующихся на выпадение волос. Однако биотин поможет только тем, у кого есть его дефицит.

По каким признакам можно определить дефицит биотина?

Симптомы дефицита биотина могут включать в себя алопецию, неврологические симптомы (такие как депрессия, вялость, гипотония и судороги), а также сухость кожи, трещины, раздражения, экзему, акне, псориаз и себорейный дерматит. При длительном хроническом дефиците могут развиваться анемия и другие проблемы.

Биотин - витамин красоты и молодости. Польза и вред биотина. Витамин B7, H, коэнзим R
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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