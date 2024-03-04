Давайте рассмотрим плюсы и минусы различных видов виниров, таких как керамические, композитные и люминиры

Бесконечные возможности современного мира красоты позволяют исправить любые недостатки внешности, включая состояние зубов. Стоматолог Луиза Автандилян поделилась всем, что нужно знать о винирах.
Фото: Own work by josconklin
Что такое виниры? Виниры — это стоматологические протезы в форме накладок для передних зубов. Они представляют собой прочную пластинку, покрывающую лицевую часть зуба и переходящую на его режущий край. Срок их службы варьируется от 5 до 20 лет в зависимости от качества материала и занимает от 1 до 2 недель на изготовление.
Противопоказания. Виниры не всегда возможно установить. Противопоказания включают сильную деструкцию зубов, наличие крупных пломб, выраженные дефекты прикуса, плохую гигиену полости рта и наличие вредных привычек.
Виды виниров. Существует несколько видов виниров: керамические, композитные и люминиры. Керамические — самые прочные и приближены к естественному цвету зубов, композитные — более бюджетный вариант среди них, а люминиры считаются самыми дорогостоящими и естественными.
Процедура установки. Процесс включает подготовку зуба, замену старых пломб, подбор цвета, создание зубного слепка, изготовление и установку винира.
Плюсы и минусы. Плюсы включают быстрое улучшение улыбки и гипоаллергенные материалы. Минусы включают невозможность снять виниры, потемнение композитных виниров и потерю естественной защиты зубов.
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Виниры - плюсы и минусы. Зачем и когда устанавливать | часть 1
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