Мыло, изготовленное в домашних условиях с использованием кокосового масла, приготовленное из натуральных компонентов

Все ингредиенты натуральные, и вы можете экспериментировать с ними по своему вкусу. Мы предлагаем использовать кокосовое масло, которое обладает увлажняющими и питательными свойствами - идеальный выбор после регулярного использования антисептиков!
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Чаще всего мыло изготавливают с использованием щелочи, но этот ингредиент требует соблюдения всех мер безопасности. Гораздо проще воспользоваться специальной мыльной основой или переплавить детское мыло с составом без SLS.
Ингредиенты (на 100 г мыла):
100 г детского мыла
50-100 мл воды
1 ст.л. сахара
1 ст.л. кокосового масла (или любого другого, на ваш вкус)
Эфирные масла по желанию
Приготовление мыла:
Измельчите детское мыло на крупной терке. Постепенно добавляйте воду к мылу. Важно не добавить слишком много жидкости. Ваша задача - лишь слегка увлажнить кусочки мыла, поэтому количество воды определяется экспериментально.
Поместите мыло в кастрюлю на водяную баню. Добавьте сахар (это поможет мылу быстрее расплавиться). Периодически помешивая, доведите мыло с сахаром до однородной массы.
Снимите мыло с огня и добавьте к массе кокосовое или другое масло.
Также по желанию можно добавить несколько капель эфирного масла.
Перемешайте.
Разлейте массу в формы (можно использовать обычные формы для кексов). Оставьте мыло остывать на 15-20 минут.
Поместите мыло в холодильник, пока оно полностью не застынет.
Извлеките мыло из формы и дайте ему высохнуть на бумаге около суток. Когда мыло станет твердым, оно готово к использованию!
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