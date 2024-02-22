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Мыло, изготовленное в домашних условиях с использованием кокосового масла, приготовленное из натуральных компонентов

Натуральное мыло с кокосовым маслом, которое можно сделать дома

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Все ингредиенты натуральные, и вы можете экспериментировать с ними по своему вкусу. Мы предлагаем использовать кокосовое масло, которое обладает увлажняющими и питательными свойствами - идеальный выбор после регулярного использования антисептиков!

Натуральное мыло с кокосовым маслом, которое можно сделать дома
Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

Чаще всего мыло изготавливают с использованием щелочи, но этот ингредиент требует соблюдения всех мер безопасности. Гораздо проще воспользоваться специальной мыльной основой или переплавить детское мыло с составом без SLS.

Ингредиенты (на 100 г мыла):

  • 100 г детского мыла
  • 50-100 мл воды
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. кокосового масла (или любого другого, на ваш вкус)
  • Эфирные масла по желанию

Приготовление мыла:

  1. Измельчите детское мыло на крупной терке.
    Постепенно добавляйте воду к мылу. Важно не добавить слишком много жидкости. Ваша задача - лишь слегка увлажнить кусочки мыла, поэтому количество воды определяется экспериментально.
  2. Поместите мыло в кастрюлю на водяную баню. Добавьте сахар (это поможет мылу быстрее расплавиться). Периодически помешивая, доведите мыло с сахаром до однородной массы.
  3. Снимите мыло с огня и добавьте к массе кокосовое или другое масло.
  4. Также по желанию можно добавить несколько капель эфирного масла.
  5. Перемешайте.
  6. Разлейте массу в формы (можно использовать обычные формы для кексов). Оставьте мыло остывать на 15-20 минут.
  7. Поместите мыло в холодильник, пока оно полностью не застынет.
  8. Извлеките мыло из формы и дайте ему высохнуть на бумаге около суток. Когда мыло станет твердым, оно готово к использованию!
     
     
     
     
КОКОСОВОЕ МЫЛО своими руками с 20% пережира | Мастер-класс | Рецепт
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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