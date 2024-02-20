Эксперт отмечает, что продукты, содержащие протеин, могут нанести вред волосам

А правда что: средства с протеином могут испортить волосы — комментирует эксперт

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Да, средства с протеином могут нанести вред волосам. Превышение допустимой нормы протеина может привести к проблемам.

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Однако, как узнать, что вы превысили лимит допустимого? Волосы могут выглядеть уставшими, лишенными объема и казаться жирными. Чтобы восстановить баланс, необходимо сделать паузу в использовании средств на основе протеина и подождать, пока состояние волос не улучшится. Важно избегать протеиновой подпитки слишком долго, чтобы избежать дисбаланса.

В период восстановления стоит также отказаться от использования укладочных средств и тепловых инструментов, так как они могут усугубить ситуацию. Для вымывания протеина рекомендуется использовать специальный детокс-шампунь, а также увлажняющие маски или масла.

Важно также тщательно промывать волосы после использования средств с протеином на каждом этапе ухода, чтобы избежать их перегрузки.

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