Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет. Учитывая мою чувствительную и склонную к сухости кожу, я придерживаюсь регулярного ухода, включая кремы, сыворотки и гидрогелевые патчи.

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Одним из моих фаворитов являются гидрогелевые патчи SUPER BEEZY, которые помогают бороться с темными кругами и придают коже сияние благодаря своему составу с витамином С, ниацинамидом и коллагеном.

Мне также очень нравятся микроигольные патчи от BLÓM, которые обеспечивают интенсивное увлажнение и разглаживание кожи благодаря запатентованной технологии.

Для ежедневного ухода я использую крем для кожи вокруг глаз с авокадо от Kiehl's, который обеспечивает длительное увлажнение и питание кожи, а также помогает смягчить признаки усталости.

Неотъемлемой частью моего ухода стал охлаждающий гель для снятия признаков усталости в области вокруг глаз Hydra Sparkling от Givenchy, который быстро устраняет следы усталости и придает коже сияние.

И, наконец, иногда я разглаживаю и освежаю кожу с помощью кубиков льда для мгновенного сияния кожи от Anne Semonin, которые сочетают в себе эффективность криотерапии и нейрокосметологии.

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