Вкусный и необычный кофе может очень помочь в борьбе с лишним весом. Но есть и противопоказания...

Если вы добавите этот ингредиент к кофе, вес будет уходить на глазах

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наш любимый напиток обладает массой полезных свойств, о которых мы можем даже не догадываться. Мы расскажем вам, как один простой продукт поможет превратить кофе в настоящий эликсир стройности.

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Вкусный кофе, на бегу, на работе и дома. Но с помощью него можно похудеть, если добавить туда лимон.

Кофе с лимоном можно пить горячим или холодным, в зависимости от ваших предпочтений. Для приготовления идеального классического напитка эксперты в области питания советуют использовать крепкий эспрессо или американо, к которому затем следует добавить дольку лимона, его сок или натёртую цедру.

В лимонный кофе можно добавить также немного специй, таких как корица, гвоздика или мускатный орех. Они придадут напитку интересные вкусовые ноты и благоприятно скажутся на здоровье, освежат дыхание, улучшат перистальтику кишечника, простимулируют мозговую деятельность и нормализуют уровень сахара в крови.

Однако не стоит увлекаться кофе с лимоном, так как вместе эти продукты могут навредить так же, как и по отдельности.

Такой напиток может у некоторых людей

повысить давление,

вызвать изжогу,

нервозность,

тревогу

и бессонницу.

Кроме того, избыток лимонного кофе может повредить зубную эмаль, вызвать кариес и изжогу.