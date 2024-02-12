Морщин на шее больше не будет, если правильно спать и делать эти процедуры у косметолога

Как избавиться от морщин на шее: хирург и косметолог раскрыли секреты

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда наносите крем, не забывайте про шею, так как именно она часто выдает возраст. Пластический хирург Дмитрий Саратовцев и дерматокосметолог Наталья Родина говорят, что на появление заломов влияет осанка и неправильная поза во время сна. Осанка, согласно их словам, может вызывать напряжение мышц и спазмы, что способствует образованию морщин на шее.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дмитрий Саратовцев, пластический хирург и кандидат медицинских наук, предлагает платизмопластику как операцию, способную омолодить шею. Эта операция направлена на уменьшение объема растянувшейся мышцы платизмы, что помогает в восстановлении ее упругости. В процессе платизмопластики хирург делает надрезы под местной анестезией и работает над натяжением платизмы.

Наталья Родина, врач-дерматокосметолог, предлагает косметологические процедуры для уменьшения заломов на шее. Одним из вариантов является 3D лифтинг микроиглами Scarlet, который стимулирует образование коллагена и эластина в глубоких слоях кожи. Эта процедура проводится с использованием специальной насадки с микроиглами из золота, что обеспечивает безболезненность процесса.

Еще один вариант — процедура Biogenie, которая позволяет провести глубокий клеточный детокс кожи лица, шеи и декольте. Эта процедура комбинирует микротоки, ручной массаж и специальные сыворотки для стимуляции восстановления кожных тканей.

HydraFacial — это процедура, включающая в себя 4 этапа: очищение, пилинг, удаление загрязнений и увлажнение кожи. Результат виден уже после одной процедуры, и реабилитация не требуется.

Филлеры также могут быть альтернативой для заполнения горизонтальных морщин на шее. Это помогает расслабить мышцы и уменьшить видимость морщин.