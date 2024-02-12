Юристы назвали главные ошибки, которые семьи допускают при разводе

Юристы назвали маткапитал среди важных моментов развода супругов

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Развод — это источник стресса для всех членов семьи, даже если стороны стремятся достигнуть соглашения мирным путем. Этот стресс усиливается в разы, когда начинается раздел имущества и определение судьбы детей. Aif.ru обратился к юристам и адвокатам, чтобы выяснить, в каких ошибках чаще всего ошибаются россияне при разводе и как этого избежать.

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Неделимое имущество

Согласно российскому законодательству, после развода имущество, нажитое в браке, считается общим, если не доказано обратное или не существует брачного контракта. Однако не всё имущество подлежит разделу. Например:

- имущество, полученное супругами в браке в результате безвозмездных сделок;

- имущество, приобретенное одним из супругов по наследству;

- имущество, которым супруг владел до заключения брака;

- личные вещи индивидуального пользования, такие как одежда или обувь; вещи, купленные специально для детей;

- банковские счета, открытые на несовершеннолетних детей.

Но существует исключение для предметов роскоши, таких как драгоценности, антикварные изделия или произведения искусства. Такие вещи также подлежат разделу, поскольку считаются общей собственностью супругов, независимо от того, кто их приобрёл или использовал.

Неучёт возраста

В некоторых случаях закон запрещает развод. Например, муж не имеет права на развод, если его жена беременна или прошло менее года с момента рождения ребенка. Однако, если сама женщина желает развода, она может его получить, независимо от обстоятельств.

Должная сумма алиментов

При разводе родитель может быть обязан платить алименты на ребенка, как в процентном отношении к своему доходу, так и в виде фиксированной суммы. Если сумма алиментов в процентах недостаточна, её можно изменить на фиксированную сумму через суд.

Неиспользование материнского капитала

Если квартира или дом были приобретены с использованием материнского капитала, доли детей должны быть выделены перед разделом имущества. Эти доли не могут быть перераспределены между супругами и защищены законом, чтобы обеспечить интересы детей.

В целом важно следить за юридическими нюансами и обращаться за консультацией к специалистам, чтобы избежать ошибок и защитить свои интересы при разводе.