Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, которые рекомендуется провести весной

В этом сезоне особое внимание следует уделить уходу за кожей вокруг глаз, чтобы избавиться от темных кругов, признаков усталости и морщин. Врачи и косметологи предлагают три эффективные процедуры:
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Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": процедура включает введение препарата Mesoeye С71, содержащего пептиды, витамины, аминокислоты и гиалуроновую кислоту, для улучшения состояния кожи вокруг глаз. Рекомендуется провести 3-4 процедуры с интервалом в 7-10 дней.
Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: новая безоперационная процедура подтяжки век с использованием лазерного аппарата Fotonа, проводимая врачом Екатериной Васильевой, помогает бороться с потерей упругости кожи, морщинами и грыжами век. Рекомендуется проходить курс из трех сеансов с интервалом в месяц.
Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: процедура включает введение полинуклеотидов для активации фибробластов и уплотнения кожи вокруг глаз. Рекомендуется пройти курс из двух процедур с интервалом в две недели, а для поддержания эффекта проводить процедуру раз в 3 месяца.
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Омоложения кожи вокруг глаз. Самые эффективные процедуры
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