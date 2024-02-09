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Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, которые рекомендуется провести весной

Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной

1:17
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В этом сезоне особое внимание следует уделить уходу за кожей вокруг глаз, чтобы избавиться от темных кругов, признаков усталости и морщин. Врачи и косметологи предлагают три эффективные процедуры:

Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной
Фото: Unsplash
  • Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": процедура включает введение препарата Mesoeye С71, содержащего пептиды, витамины, аминокислоты и гиалуроновую кислоту, для улучшения состояния кожи вокруг глаз. Рекомендуется провести 3-4 процедуры с интервалом в 7-10 дней.
  • Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: новая безоперационная процедура подтяжки век с использованием лазерного аппарата Fotonа, проводимая врачом Екатериной Васильевой, помогает бороться с потерей упругости кожи, морщинами и грыжами век. Рекомендуется проходить курс из трех сеансов с интервалом в месяц.
  • Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: процедура включает введение полинуклеотидов для активации фибробластов и уплотнения кожи вокруг глаз. Рекомендуется пройти курс из двух процедур с интервалом в две недели, а для поддержания эффекта проводить процедуру раз в 3 месяца.

Омоложения кожи вокруг глаз. Самые эффективные процедуры
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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