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Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению

Трещины на пятках: причины появления и 5 советов по уходу

1:26
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Появление трещин на пятках может быть вызвано различными факторами, от недостатка влаги до носки открытой обуви. Обычно такие трещины не являются серьезной проблемой и могут быть лечены домашними средствами. Признаками начинающейся проблемы являются сухость и утолщение кожи вокруг пяток. Давление, создаваемое тесной или открытой обувью, а также длительное стояние, может привести к появлению мелких трещин, вызывая дискомфорт или даже боль.

Трещины на пятках: причины появления и 5 советов по уходу
Фото: https://miro.medium.com/

Важно ухаживать за пятками, особенно в случаях, когда трещины становятся более глубокими или причиняют дискомфорт. Увлажнение кожи специальными кремами с мочевиной (карбамидом) может помочь смягчить и улучшить упругость кожи. Регулярная обработка стоп, включая аппаратный педикюр с использованием смарт-дисков, также может быть эффективным способом устранения проблем. Отшелушивающие носочки, содержащие мочевину и различные кислоты, а также теплые ванночки для ног с эфирными маслами и солью, могут способствовать заживлению и увлажнению кожи.

В случае серьезных проблем, таких как грибковые инфекции или реакции на хронические заболевания, следует обратиться к врачу для назначения медикаментозного или хирургического лечения. В противном случае, регулярный уход за кожей стоп и использование домашних методов могут помочь устранить трещины и предотвратить их появление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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