Сроки действия эстетических вмешательств: периодичность обновления формы груди и носа

Срок годности пластических операций: когда нужно обновлять грудь и нос

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Видимо, и в пластических операциях имеется определенный период эффективности, подобно косметическим продуктам. Но, разумеется, часто этот момент обходится молчанием со стороны хирургов. Чтобы избежать неожиданностей при повторном вмешательстве, мы уточнили у эксперта, как долго продлится эффект после подтяжки лица, пластики груди и коррекции носа.

Фото: flickr. com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Подтяжка лица (абдоминопластика): примерно 5 лет

Эта процедура придает заметный и стабильный результат. Однако успех зависит не только от количества потерянных килограммов, но и от поддержания тела в форме. Необходимо вести активный образ жизни и следить за питанием, иначе возможно возвращение изначального состояния.

Коррекция носа (ринопластика): вечно

При полном удовлетворении результатом повторная операция не потребуется.

Коррекция груди (маммопластика): от 5 лет до бесконечности

Долговременность зависит от вида маммопластики. Увеличение груди с имплантами обеспечивает долгий срок (10-15 лет), хотя бывают и исключения. Повторное вмешательство может потребоваться при капсулярной контрактуре. Подтяжка груди без имплантов обычно дает эффект 10-12 лет, при условии плотной и упругой кожи.

Коррекция ушей (отопластика): вечно

Так как операция затрагивает хрящи, редко поддающиеся изменениям, результат сохраняется на долгие годы.

Липосакция: примерно 5 лет

Успех липосакции зависит от генетики и поддержания активного образа жизни. При правильном образе жизни этот метод может обеспечить стабильный результат.