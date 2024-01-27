В преддверии холодов не всегда удается улететь на Юг вместе с птицами, поэтому подготовка к зиме — залог здоровья и красоты кожи. Несмотря на использование балаклавы, лицо остается наиболее уязвимой частью тела, требующей особого ухода. Представляем пять продуктов, способных обеспечить комфорт и помочь коже адаптироваться к холодам и центральному отоплению.
Фото: nuevamujer.com
Увлажняющая маска с розовой водой Arnaud Paris: Специально разработана для увлажнения кожи в условиях мороза и солнца.Содержит розовую воду, которая успокаивает кожу, делая ее мягкой и бархатистой.Рекомендуется всего 10 минут в день для достижения максимального эффекта.
Дневной крем-кашемир Caudalie:Содержит ресвератрол, защитное соединение, найденное в сухом красном вине.Помогает восстановить естественную защиту кожи, разглаживает морщины и придает лицу молодой вид.Стимулирует клетки кожи для увеличения производства гиалуроновой кислоты и коллагена.
Бальзам и скраб для губ Oi Lip Kit, Davines: Набор, включающий скраб для отшелушивания губ и бальзам для их увлажнения и придания блеска.Отличный подарок для ухода за этой чувственной частью лица, особенно в ветренные дни.
Питательный бальзам для лица Sensifine, SVR: Предназначен для сверхчувствительной кожи, уменьшает покраснения и обеспечивает охлаждающий эффект.Можно использовать как базу под макияж или крем для рук, обеспечивая коже долговременную защиту.
Очищающий крем для лица Taaj: Натуральный состав, вдохновленный индийской культурой аюрведы.Смешивание гималайской воды, гороховой муки, куркумы, цедры апельсина и сладкого миндаля обеспечивает мягкое и осветляющее действие.Подходит для зимнего ухода, предотвращая пересушивание кожи в условиях холода.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ