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Косметические средства для ухода за кожей в холодное время в России: 5 продуктов красоты для защиты

Замерзшая в России: 5 бьюти-средств для кожи в период холодов

1:55
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В преддверии холодов не всегда удается улететь на Юг вместе с птицами, поэтому подготовка к зиме — залог здоровья и красоты кожи. Несмотря на использование балаклавы, лицо остается наиболее уязвимой частью тела, требующей особого ухода. Представляем пять продуктов, способных обеспечить комфорт и помочь коже адаптироваться к холодам и центральному отоплению.

Замерзшая в России: 5 бьюти-средств для кожи в период холодов
Фото: nuevamujer.com
  1. Увлажняющая маска с розовой водой Arnaud Paris: Специально разработана для увлажнения кожи в условиях мороза и солнца.Содержит розовую воду, которая успокаивает кожу, делая ее мягкой и бархатистой.Рекомендуется всего 10 минут в день для достижения максимального эффекта.
  2. Дневной крем-кашемир Caudalie:Содержит ресвератрол, защитное соединение, найденное в сухом красном вине.Помогает восстановить естественную защиту кожи, разглаживает морщины и придает лицу молодой вид.Стимулирует клетки кожи для увеличения производства гиалуроновой кислоты и коллагена.
  3. Бальзам и скраб для губ Oi Lip Kit, Davines: Набор, включающий скраб для отшелушивания губ и бальзам для их увлажнения и придания блеска.Отличный подарок для ухода за этой чувственной частью лица, особенно в ветренные дни.
  4. Питательный бальзам для лица Sensifine, SVR: Предназначен для сверхчувствительной кожи, уменьшает покраснения и обеспечивает охлаждающий эффект.Можно использовать как базу под макияж или крем для рук, обеспечивая коже долговременную защиту.
  5. Очищающий крем для лица Taaj: Натуральный состав, вдохновленный индийской культурой аюрведы.Смешивание гималайской воды, гороховой муки, куркумы, цедры апельсина и сладкого миндаля обеспечивает мягкое и осветляющее действие.Подходит для зимнего ухода, предотвращая пересушивание кожи в условиях холода.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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