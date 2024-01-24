5 эмоций, влияющих на образование морщин

5 эмоций, которые вызывают морщины

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если глаза являются отражением души, то лицо отображает наши мысли и эмоции. Взаимосвязь эмоций и изменений в мимике напрямую влияет на состояние кожи с течением времени. Рассмотрим, какие эмоции считаются наиболее вредными для здоровья кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Гнев: Постоянное переживание гнева и злости часто проявляется в виде выраженных вертикальных морщин между бровями, особенно у мужчин, у которых часто наблюдается привычка хмуриться. Удивление: Горизонтальные морщины на лбу обычно формируются у людей с развитой мимикой, активно использующих лобные мышцы и часто поднимающих брови в знак удивления. Грусть: Опущенные уголки губ и частые проявления депрессивных мыслей могут привести к появлению поперечных и вертикальных морщин в области рта, что визуально добавляет возраста. Радость: Поднятые уголки губ и "гусиные лапки" вокруг глаз свидетельствуют о оптимистичном настрое, часто улыбающемся и смеющемся человеке. Негодование: Проявление негодования, брезгливости или злости может сопровождаться "кроличьими морщинами" на спинке носа, которые расходятся в сторону щек и глаз. Эти морщины иногда сочетаются с заломами в области межбровья.