Сушка холодным воздухом и отказ от тугих причёсок: 9 простых хитростей по уходу за волосами от профессионального стилиста

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда поход к парикмахеру может быть не только дорогим, но и затруднительным. Однако не отчаивайтесь, ведь существуют методы ухода за волосами, которые вы можете освоить сами. Сегодня мы расскажем вам о 9 простых хитростях по уходу от профессионального стилиста HerBeauty. co, которые пригодятся каждой женщине.

Фото: polza-vred.su

Избегайте горячей воды

Хотите, чтобы ваше новое окрашивание держалось дольше? Тогда при мытье волос избегайте горячей воды. Она способствует вымыванию цвета, поэтому лучше использовать прохладную воду.

Защита для светлых волос

Светлые волосы могут быть склонны к желтизне и ломкости. Чтобы сохранить цвет, используйте средства для окрашенных волос и выбирайте шампуни и маски с фиолетовым оттенком, предназначенные специально для блонда.

Уход за корнями

Боль в корнях волос может возникнуть по разным причинам, включая агрессивные процедуры или очень тугие прически. Будьте осторожны и берегите свои волосы.

Избегайте полировки волос

Полировка волос может навредить им, срезая как поврежденные, так и здоровые волосы. Этот эффект держится всего неделю, так что стоит ли оно того?

Против секущихся кончиков

Чтобы избежать секущихся кончиков, избегайте филировок ножницами, не расчесывайте мокрые волосы, и всегда используйте средства термозащиты перед завивкой или сушкой.

Профессиональный или обычный шампунь

Профессиональные шампуни дороже, но берегут кожу головы и не требуют дополнительного ухода. Обычные шампуни могут придать объем волосам, но требуют кондиционера.

Маска и кондиционер

Для блеска волос используйте маску для питания и кондиционер. Эти средства придают дополнительный блеск и гладкость волосам.

Правильная сушка

Если используете фен, дайте волосам высохнуть естественным путем вначале, а затем используйте прохладный воздух. Это поможет избежать повреждений.

Двойное мытье

Если используете средства для стайлинга, всегда мойте волосы дважды. Первое мытье очистит их от продуктов укладки и жира, а второе обеспечит волосам необходимые питательные вещества.

Эти простые советы помогут вам ухаживать за волосами, сохранять их красоту и здоровье даже без посещения салона красоты. Будьте внимательны и заботьтесь о своих волосах правильно.

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