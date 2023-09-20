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HerBeauty.co проанализировал причины отказа от материнства

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Исторически главной ролью женщины считалась материнская. Однако в современном мире роль женщины претерпевает изменения. Девушки все чаще стремятся к карьерному успеху, научным достижениям и активной жизни. Возрастает количество женщин, отказывающихся от материнства, и причины этого разнообразны, пишет ресурс HerBeauty.co.

HerBeauty.co проанализировал причины отказа от материнства
Фото: konkovo.mos.ru

Психологические барьеры

Фобии, такие как токофобия (страх перед родами) и педофобия (боязнь детей), могут оттолкнуть женщин от материнства. Негативный опыт или истории других могут усилить эти фобии.

Карьера

Женщины, стремящиеся к успешной карьере, часто видят детей как препятствие для профессионального роста. Беременность и забота о малыше могут восприниматься, как барьер для карьерных амбиций.

Личные приоритеты

Каждый человек имеет право выбирать свои приоритеты в жизни. Если женщина не чувствует потребности быть матерью, она может предпочесть другие жизненные цели, такие как путешествия или развитие навыков.

Финансовые соображения

Отсутствие финансовой стабильности может стать причиной отказа от материнства. Рождение и воспитание ребенка требуют значительных финансовых ресурсов, и некоторые женщины могут считать, что не готовы к этому.

Изменение ролей

С развитием феминизма женщины начинают отказываться от традиционной роли матери. Они утверждают, что их нельзя сводить только к функции репродукции и что у них есть другие жизненные миссии помимо детей.

Сегодня нет единого общественного мнения о роли женщины. Многие просто не задумываются об этом и не хотят иметь детей даже в долгосрочной перспективе, и это абсолютно нормально.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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