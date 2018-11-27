Семь автомобилей было представлено для участия в финале конкурса "European Car of the Year 2019" ("Европейский автомобиль года 2019).
В своём Twitter организаторы перечислили модели-финалисты, это Citroen C5 Aircross, Alpine A110, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-Class. По правилам конкурса, модель-участница должна быть в продаже на территории европейского континента пять лет, поэтому в списке нет некоторых новинок. В жюри конкурса состоит 60 экспертов в области автомобилей. Они объявят победителя в Женеве 4 марта предстоящего года.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что арабский бизнесмен Ахмед аль-Марзуки на аукционе в Абу-Даби купил автомобильный номер за три миллиона долларов. Номер "2" стал одним из 60 эксклюзивных автономеров, продававшихся на торгах по случаю 60-летия создания полиции в Абу-Даби. Также мы рассказывали об инциденте в Китае: там девушка сдавала практическую часть экзаменов на права и перевернула автомобиль. А самым дорогим автомобилем в мире был признан Rolls-Royce Sweptail.
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