Доступный электромобиль BYD Atto 2: характеристики и перспективы

Китайская компания BYD готовится представить в Европе новый электрический кроссовер Atto 2. Этот автомобиль обещает стать одним из самых доступных электромобилей на рынке и привлечь внимание как ценой, так и характеристиками.
Ожидается, что BYD Atto 2 займет место между моделями Dolphin и Atto 3 в линейке компании. Этот электромобиль будет конкурировать с такими популярными моделями, как Peugeot e-2008, Citroën e-C3 и Opel Mokka-e. Его цена в Китае составляет около 12 800 евро, что делает модель особенно привлекательной. Однако стоимость для европейского рынка пока не раскрыта.
Старт продаж запланирован на начало 2025 года. BYD Atto 2 обещает стать доступным и универсальным вариантом для европейских покупателей, которые ищут недорогой, но эффективный электромобиль.
BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.
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