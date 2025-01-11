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Доступный электромобиль BYD Atto 2: характеристики и перспективы

2:16
Авто

Китайская компания BYD готовится представить в Европе новый электрический кроссовер Atto 2. Этот автомобиль обещает стать одним из самых доступных электромобилей на рынке и привлечь внимание как ценой, так и характеристиками.

BYD
Фото: Wikipedia by Strilets`, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Технические характеристики BYD Atto 2

  • Габариты: длина 4,3 метра, что сопоставимо с популярными компактными кроссоверами.
  • Электромотор: мощность 174 л.с. (130 кВт), крутящий момент 290 Нм.
  • Максимальная скорость: ограничена до 160 км/ч.
  • Батарея: версия с ёмкостью 42,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 311 км (по циклу WLTP). В Китае доступна версия с батареей 45,1 кВт·ч, которая позволяет проехать до 401 км.
  • Зарядка: поддерживает зарядку переменным током до 11 кВт и быструю зарядку постоянным током до 65 кВт.

Интерьер и оснащение

  • Виртуальная приборная панель и 12,8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли.
  • Панорамная крыша, электрорегулируемые сиденья и беспроводная зарядка для смартфонов.
  • Стандартные 17-дюймовые колёсные диски.

Конкуренция и рынок

Ожидается, что BYD Atto 2 займет место между моделями Dolphin и Atto 3 в линейке компании. Этот электромобиль будет конкурировать с такими популярными моделями, как Peugeot e-2008, Citroën e-C3 и Opel Mokka-e. Его цена в Китае составляет около 12 800 евро, что делает модель особенно привлекательной. Однако стоимость для европейского рынка пока не раскрыта.

Старт продаж запланирован на начало 2025 года. BYD Atto 2 обещает стать доступным и универсальным вариантом для европейских покупателей, которые ищут недорогой, но эффективный электромобиль.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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