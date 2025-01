Доступный электромобиль BYD Atto 2: характеристики и перспективы

Китайская компания BYD готовится представить в Европе новый электрический кроссовер Atto 2. Этот автомобиль обещает стать одним из самых доступных электромобилей на рынке и привлечь внимание как ценой, так и характеристиками.

Фото: Wikipedia by Strilets`, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BYD

Технические характеристики BYD Atto 2

длина 4,3 метра, что сопоставимо с популярными компактными кроссоверами. Электромотор: мощность 174 л.с. (130 кВт), крутящий момент 290 Нм.

мощность 174 л.с. (130 кВт), крутящий момент 290 Нм. Максимальная скорость: ограничена до 160 км/ч.

ограничена до 160 км/ч. Батарея: версия с ёмкостью 42,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 311 км (по циклу WLTP). В Китае доступна версия с батареей 45,1 кВт·ч, которая позволяет проехать до 401 км.

версия с ёмкостью 42,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 311 км (по циклу WLTP). В Китае доступна версия с батареей 45,1 кВт·ч, которая позволяет проехать до 401 км. Зарядка: поддерживает зарядку переменным током до 11 кВт и быструю зарядку постоянным током до 65 кВт.

Интерьер и оснащение

Виртуальная приборная панель и 12,8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли.

Панорамная крыша, электрорегулируемые сиденья и беспроводная зарядка для смартфонов.

Стандартные 17-дюймовые колёсные диски.

Конкуренция и рынок

Ожидается, что BYD Atto 2 займет место между моделями Dolphin и Atto 3 в линейке компании. Этот электромобиль будет конкурировать с такими популярными моделями, как Peugeot e-2008, Citroën e-C3 и Opel Mokka-e. Его цена в Китае составляет около 12 800 евро, что делает модель особенно привлекательной. Однако стоимость для европейского рынка пока не раскрыта.

Старт продаж запланирован на начало 2025 года. BYD Atto 2 обещает стать доступным и универсальным вариантом для европейских покупателей, которые ищут недорогой, но эффективный электромобиль.

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.