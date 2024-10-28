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Опасные треки для вождения: названы самые рискованные композиции

Как музыка за рулём влияет на безопасность — выбраны самые опасные треки
0:51
Авто

Во время вождения лучше не отвлекаться, чтобы не создавать риск на дороге, но многие водители предпочитают слушать музыку за рулём. Однако учёные решили выяснить, какие композиции могут представлять опасность на дороге.

Как музыка за рулём влияет на безопасность — выбраны самые опасные треки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для исследования выбрали 96 ярких композиций разных жанров, учитывая их звучание и эмоциональный заряд. Оказалось, что энергичные и динамичные песни повышают риск ДТП. Среди таких композиций были названы "American Idiot" от Green Day, "Party in the USA" Майли Сайрус и "Mr. Brightside" от The Killers.

При этом классические баллады оказались безопаснее для вождения. Лидером среди них стала "Stairway to Heaven" легендарной группы Led Zeppelin.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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