Опасные треки для вождения: названы самые рискованные композиции

Как музыка за рулём влияет на безопасность — выбраны самые опасные треки

Во время вождения лучше не отвлекаться, чтобы не создавать риск на дороге, но многие водители предпочитают слушать музыку за рулём. Однако учёные решили выяснить, какие композиции могут представлять опасность на дороге.

Для исследования выбрали 96 ярких композиций разных жанров, учитывая их звучание и эмоциональный заряд. Оказалось, что энергичные и динамичные песни повышают риск ДТП. Среди таких композиций были названы "American Idiot" от Green Day, "Party in the USA" Майли Сайрус и "Mr. Brightside" от The Killers.

При этом классические баллады оказались безопаснее для вождения. Лидером среди них стала "Stairway to Heaven" легендарной группы Led Zeppelin.

