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Как китайские автопроизводители увеличили продажи в 2024 году

Какие бренды лидируют на китайском автомобильном рынке
3:10
Авто

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей в Китае за первое полугодие 2024 года выросли на 4%, достигнув 11,26 миллиона машин. Производство также увеличилось на 5%, составив 13,89 миллиона единиц. Экспорт китайских автомобилей показал значительный рост — в период с января по июнь было отправлено за границу 2,79 миллиона машин, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие бренды лидируют на китайском автомобильном рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, CC BY-SA 4.0

Лидеры рынка

На китайском рынке доминирует бренд BYD, который продал более 1,32 миллиона автомобилей, что обеспечило ему 13,2% рынка. На втором месте находится Volkswagen с 921 тысяче проданных машин и 9,33% долей. Замыкает тройку Toyota с почти 686 тысячами продаж и 6,95% рынка. Далее следуют Honda, Geely, Changan, Wuling, BMW, Nissan и Mercedes-Benz.

Китайские бренды Chery и HIMA также продемонстрировали хорошие результаты — Chery продал более 265 тысяч автомобилей, а HIMA — около 106 тысяч. Премиальные марки Hongqi и Li Auto привлекли почти 191 тысячу и 189 тысяч клиентов соответственно.

Популярные модели

Бестселлером стал электромобиль BYD Qin Plus с продажами более 241 тысячи единиц. На втором месте — Tesla Model Y с результатом 207,8 тысячи машин, а третью позицию занимает электромобиль BYD Song с 207,6 тысячами продаж. BYD занимает пять позиций в десятке самых популярных автомобилей в Китае.

Среди иностранных брендов наиболее популярны Nissan Sylphy (161 тысяча единиц), Volkswagen Lavida (137,4 тысячи), Toyota Corolla (133 тысячи) и Volkswagen Sagitar (110 тысяч).

Что в России

В России бренд BYD представлен в автосалонах, однако его популярность ограничена. Гибридный Qin стоит 3,3 миллиона рублей, а полностью электрическая версия дешевле на 350 тысяч. На российском рынке наиболее востребованным китайским автомобилем в первом полугодии стал кроссовер Haval Jolion с продажами более 35 тысяч единиц. Следом идут Chery Tiggo 7 Pro Max с 27 тысячами продаж, Geely Monjaro с 23,8 тысячами, Omoda С5 с чуть более 19 тысячами и Changan CS55 Plus с 16 тысячами машин.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу. BYD имеет производственные базы в Шэньчжэне, Сиане, Чжэнчжоу, Шанхае, Пекине (КНР), а также в Узбекистане, Бразилии, Таиланде и Венгрии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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