Вы не пили, а алкотестер "сдал" вас: спасаем права и репутацию

Как обезопасить себя от ошибочных обвинений в вождении в нетрезвом виде

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на строгие наказания для нетрезвых водителей, многие автомобилисты продолжают употреблять алкоголь перед вождением. Некоторые из них умеют контролировать себя, другие же полагаются на удачу. Существует также случаи, когда трезвые водители вызываются на проверку, и алкотестер показывает положительный результат. Как поступить в такой ситуации?

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Важно помнить, что законодательство не запрещает употребление алкоголя водителями, если они садятся за руль только после полного выведения алкоголя из организма. В случаях, когда алкотестер показывает положительный результат, но водитель уверен в своей трезвости, следует действовать по установленной процедуре, чтобы избежать серьезных последствий, включая крупные штрафы и лишение прав.

Если вы не употребляли алкоголь и уверены в своей трезвости, но результат теста отрицательный, настаивайте на повторном тестировании через 20 минут. Убедитесь, что новый мундштук открыт в вашем присутствии и аппарат исправен. Если повторный тест тоже окажется положительным, вам необходимо пройти медицинское освидетельствование в клинике.

Следует знать, что только врач может официально подтвердить факт алкогольного опьянения, а полицейский алкотестер — лишь предварительный индикатор. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования автоматически приведет к штрафам и лишению прав. Если вы считаете, что результат освидетельствования несправедлив, обратитесь за независимой медицинской экспертизой в течение пяти часов после первичного теста.

В случае, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны сотрудников ГИБДД или медицинских работников, необходимо обращение к квалифицированному юристу для защиты ваших прав в суде. Все затраты, связанные с этим процессом, можно впоследствии взыскать через суд.