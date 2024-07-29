Алкотестер ошибся: как избежать несправедливого штрафа и лишения прав

Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя

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Как бы строго ни наказывали нетрезвых водителей, многие автолюбители продолжают употреблять алкоголь. Некоторые знают свои границы, а другие надеются на удачу. Однако бывают случаи, когда водитель не пил, а алкотестер показывает положительный результат. В ГАИ объяснили, как действовать в такой ситуации.

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Важно помнить, что закон не запрещает водителям употреблять алкоголь, но садиться за руль можно только трезвым. Если алкотестер показывает положительный результат, а автомобилист не пил, нужно следовать установленным процедурам, чтобы избежать серьезных последствий, таких как крупный штраф и лишение водительских прав на срок от 1,5 лет.

Если водитель уверен, что не пил, а алкотестер показывает обратное, нужно настаивать на повторном тесте, который обычно проводится через 20 минут. Нужно убедиться, что прибор работает правильно, а полицейский использует новый мундштук, открытый в присутствии водителя.

Если алкотестер снова показывает положительный результат, придется пройти медицинское освидетельствование, сообщает naavtotrasse. ru.

Полицейский не может самостоятельно диагностировать алкогольное опьянение только на основании показаний прибора. Это делает врач после медицинского освидетельствования в медицинском учреждении.

Если водитель отказывается от освидетельствования, ему грозит лишение прав и крупный штраф. Заключение врача не является окончательным, окончательное решение о лишении прав принимает суд.

Существует множество примеров, когда инспекторы дорожной полиции, стремясь улучшить показатели или получить выгоду, могут сговориться с медработниками, чтобы выдать ложное заключение о состоянии водителя, даже если он трезв.

В такой ситуации важно действовать следующим образом: обратиться в независимое медицинское учреждение для повторного освидетельствования. Это нужно сделать как можно скорее, но не позже чем через пять часов после первой проверки.

Если водитель действительно был трезв, он сможет получить заключение от врача и использовать его для защиты своих прав в суде. Все расходы, связанные с процедурой, сначала несет водитель, но могут быть компенсированы по итогам суда.