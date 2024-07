Госслужащие пересаживаются на "Газель" и "Соболь"

Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими и муниципальными служащими. В список добавлены модели Lada Largus, Xcite X-Cross 7, "Газель" и "Соболь".

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling, CC BY-SA 4.0

Всего в перечень вошли 14 автобрендов и более 40 моделей авто. Среди них: Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus), "Москвич" (3, 3е, 6), УАЗ ("Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", "СГР"), ГАЗ ("Газель" NEXT, NN, "Соболь", "Соболь NN"), "Соллерс" (ST6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (Jolion Dargo, F7/F7x, H9, M6), Xcite (X-Cross 7), Aurus (Senat, Komendant), Kaiyi (E5, X3 Pro, X3, X7), Baic (U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), "Амберавто" (А5), SWM (G05 Pro, G01) и Citroen (C5 Aircross калужской сборки).