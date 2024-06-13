Избегайте дорогостоящего ремонта АКПП: основные ошибки и как их предотвратить

Как продлить срок службы автоматической трансмиссии

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Сохранение работоспособности автоматической коробки передач (АКПП) — задача непростая, но соблюдение нескольких простых правил поможет избежать преждевременного выхода из строя и лишних затрат на ремонт. Владелец автосервиса по ремонту трансмиссий поделился с порталом njcar. ru советами о том, как максимально продлить срок службы "автомата".

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Многие специалисты рекомендуют регулярно менять трансмиссионную жидкость каждые 30 000 км пробега. Хотя это и не навредит коробке передач, ожидать радикальных улучшений не стоит, особенно если автомобиль эксплуатируется неправильно.

Перед началом движения важно прогреть АКПП. Это необходимо для того, чтобы рабочая жидкость обеспечила правильную смазку всех подвижных деталей. Холодное и густое масло не способно обеспечить качественную работу коробки передач. Для прогрева достаточно завести мотор, нажать на педаль тормоза и включить режим "D". Спустя минуту можно смело начинать движение.

Не рекомендуется при каждой остановке на светофоре переводить трансмиссию в нейтральное положение. Это излишне нагружает механизм и не приносит пользы. Также избегайте резких стартов и гонок на светофорах, так как пробуксовка фрикционов в таких ситуациях значительно сокращает срок службы коробки передач.

АКПП не переносит перегрева, который может возникнуть при длительном буксовании на песке или на ледяной поверхности. Перегрев также возможен при буксировке тяжелых прицепов. Хотя трансмиссия может выдержать такие нагрузки, фрикционы могут пострадать.

Чтобы сохранить АКПП в хорошем состоянии, следует избегать буксировки автомобиля с неработающим двигателем. Шестерни коробки нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает только работающий масляный насос, приводимый в действие двигателем. Некоторые автопроизводители допускают буксировку автомобилей с АКПП, но при строгих условиях: скорость не должна превышать 25-30 км/ч, а расстояние — не более 25-30 км.

Однако гарантировать соблюдение этих условий сложно, поэтому лучше транспортировать автомобиль в сервис на эвакуаторе. Это поможет обезопасить коробку передач от повреждений и избежать лишних затрат на ремонт.